L’attesa è lunga e siamo ancora sui dati parziali con due sezioni su 62 ancora da scrutinare presso l’ufficio centrale elettorale di Matera. Qualcosa potrebbe cambiare per le preferenze ai consiglieri, ma non per i due candidati sindaci al ballottaggio, Domenico Bennardi e Rocco Sassone.

Il pdf delle preferenze lascia spazi ampi a consensi da 700 voti e passa, alle accoppiate da 500, alle cocenti delusioni, frutto di promesse non mantenute, ipocrisie, tradimenti fino alle quote zero che lasciano esterrefatti. Ne abbiamo contati una trentina… Attesa per tutti.

Per i candidati sindaco che si preparano al ballottaggio, al momento siamo agli appelli più che agli apparentamenti, ai 32 potenziali consiglieri comunali (oltre la metà è già seduta sugli scranni dell’aula consiliare di piazza Sallustio) che attendono la quadratura del cerchio (quorum o premi di maggioranza) per vedere se ce la fanno.

Ma continua a tenere banco il dibattito sulla regia occulta (mica tanto) che ha portato al voto disgiunto e in una percentuale davvero notevole… Resa dei conti inevitabile. Ma si parla anche della lentezza degli scrutini, della scarsa formazione di alcuni presidenti di seggio aggravata dalle rinunce e dalle sostituzioni ”per rinuncia” al momento degli insediamenti. Vecchio problema.

Per i referendum possono andare tante giovani leve, ma con le amministrative la materia da esaminare richiede esperienza e attenzione. Vecchio problema…

Nella Prima Repubblica formazione continua, anche per gli scrutatori, presso i partiti. Oggi si dovrebbero leggere per tempo regolamenti e prescrizioni. Buona lettura

LE PREFERENZE ”PARZIALI’ DEI CANDIDATI consiglieri

voti-di-lista-elezioni-comunali-Matera-2020

QUELLI DEI CANDIDATI SINDACI

PREFERENZE SINDACI

E QUELLI DELLE LISTE

VOTI LISTE