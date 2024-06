Elezione di Telesca a Potenza… come s’offre Pessolano (Azione)

“Azione”, che oramai gioca da “libero” nella politica lucana, a differenza delle regionali, dove il cambio di casacca era andato a buon fine, con tempismo perfetto fa ora sapere -per bocca del suo segretario regionale Donato Pessolano- al cavallo vincente che loro ci sono, sebbene formalmente erano di là. Che ci sono sempre, certo “fuori dal Consiglio comunale”, però “pienamente dentro la società lucana” e non gli faranno “mancare il contributo in termini di idee e proposte”, sebbene attenti valutatori dell’azione “della nuova giunta comunale, senza pregiudizi ideologici e inutili steccati identitari.” Insomma, Pessolano -che aveva presentato le proprie proposte a Fanellli, che è diventato così il suo candidato che ha sostenuto (?) in questa campagna elettorale perdente- ora suggerisce al Sindaco Telesca il classico “Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto…chi ha dato, ha dato, ha dato…scurdámmoce ‘o ppassato,simmo ‘e Napule paisá!… E chi vivrà vedrà! Scrive infatti Pessolano: “Auguri di buon lavoro a Vincenzo Telesca, nuovo sindaco di Potenza, e complimenti per l’importante risultato conseguito. L’espressione popolare così netta e ampia dà a Telesca un mandato pieno e rafforzato da una maggioranza che adesso dovrà confrontarsi con i diversi temi e i problemi della città. Superata la campagna elettorale inizia la prova del governo che deve essere affrontata con responsabilità, serietà e pragmatismo. Azione, anche se fuori dal Consiglio comunale ma pienamente dentro la società lucana, non farà mancare il suo contributo in termini di idee e proposte, e continuerà a farsi portavoce delle istanze dell’elettorato riformista e repubblicano, valutando l’azione di governo della nuova giunta comunale, senza pregiudizi ideologici e inutili steccati identitari“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.