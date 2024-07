Elezione del Presidente del consiglio il 17 luglio…e porta bene. Si vota anche per la Tari

Questa, salvo influssi negativi dell’ultima ora, dovrebbe essere la volta buona per eleggere il nuovo presidente del consiglio comunale di Matera, e i due vicepresidenti, nella seduta pomeridiana di mercoledì 17 luglio. E stavolta il numero 17 (quello dei voti necessari venuto meno, per vari motivi, nelle precedenti infruttuose sedute) dovrebbe portare bene, abbassando quell’asticella. Maria Cristina Visaggi (Campo democratico) dovrebbe finalmente ricoprire quell’incarico, insieme a due vicepresidenti e sbloccare la formazione della giunta Bernnardi quater. In caso contrario, visti gl appelli alla ”politica” e al ”buon senso” si dovrà andare a sabato 20 luglio e oltre? Chissà. Il consigliere anziano, l’avvocato Adriana Violetto (Azione) ha inserito all’ordine del giorno anche altri punti di interesse pubblico che riguardano il bilancio e la determinaziona della tassa rifiuti ( Tari). Infine una curiosità. Ai lavori saranno assenti- come pubblicato dalle delibere sull’albo pretorio- il sindaco Domenico Bennardi, l’assessora alla cultura e turismo Tiziana D’Oppido, il consigliere comunale Nicola Stifano e il segretario generale Francesca Basta, perchè impegnati dal 13 al 18 luglio in una ”missione” in Arabia Saudita, legata al Patto di Amicizia e Collaborazione tra il Comune di Matera e la Commissione Reale per Alula. La missione, come precisato nelle delibere, “non ha alcun onere” per l’Amministrazione comunale. L’iniziativa, ricordiamo, a quanto emerso a conclusione delle celebrazioni nel dicembre 2023 a Matera,per l’inserimento dei rioni Sassi e dell’Habitat rupestre tra i beni tutelati dell’Unesco. Elenco di cui fa parte anche Alula https://giornalemio.it/cronaca/siglato-tra-alula-arabia-saudita-e-matera-accordo-per-tutela-patrimonio-culturale/



L’ ORDINE DEL GIORNO

COMUNE DI MATERA

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria, di 1^

convocazione alle ore 16:30 di mercoledì 17 luglio 2024 e di 2^ convocazione alle ore 09.30

di sabato 20 luglio 2024.

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria, di 1^

convocazione alle ore 16:30 di mercoledì 17 luglio 2024 e di 2^ convocazione alle ore 09.30

di sabato 20 luglio 2024, presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera, per la

trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Elezione del Presidente del Consiglio e dei due Vice Presidenti, ai sensi dell’art. 12,

comma 4, dello Statuto Comunale.

2. Piano Economico Finanziario Tariffe sui rifiuti (TARI) 2024 – 2025 – Presa d’atto

validazione aggiornamento PEF 2022 – 2025 (rif. biennio 2024 – 2025)

3. Determinazione delle tariffe TARI, del numero di rate e scadenze di versamento per l’anno

d’imposta 2024 a modifica di quelle già approvate con Delibera di C.C. n° 115 del

11/12/2023.

4. Variazione al bilancio di previsione 2024-2026.Quinta variazione.

Si comunica, infine, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante

trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito

istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://www.comune.matera.it/dalcomune/item/5789-nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera.



IL CONSIGLIERE ANZIANO

(Avv. Adriana Violetto)

LE DELIBERE PER LA MISSIONE IN ARABIA SAUDITA



LA FOTO DEL DICEMBRE 2023 A MATERA

