Elettrico e Lisurici neo consiglieri. Se ne parla il 18 luglio

Erano già pronti a entrare nell’assemblea consiliare. Ma si dovrà attendere la seduta del 18 luglio per il loro ingresso ufficiale, con un iter procedurale da rispettare, secondo quanto ha detto il segretario generale del Comune di Matera, rispondendo alla richiesta e alle considerazioni avanzate dal consigliere ( e sindaco per due mandati) Francesco Saverio Acito.



E l’ingegnere, nel constatare che dopo la nomina ad assessori di Rocco Buccico (Forza Italia) e di Daniele Fragasso (Io Sud) l’assemblea era incompleta (assenti anche alcuni consiglieri) per poter eleggere il presidente e i due vicepresidenti del consiglio comunale. E allora surroga all’istante o quasi, visto che Antonio Elettrico (eletto con Io Sud) e Francesco Lisurici ( eletto con Forza Italia) erano seduti tra il pubblico. Non c’è stato nulla da fare… e alla fine,in coda ai lavori consiliari, e dopo una pausa di 5 minuti il consiglio ha approvato- su richiesta del consigliere Roberto Cifarelli- il rinvio del consiglio con la trattazione della surroga e quindi del voto sulla presidenza del consiglio al 18 luglio.

Dibattito e confronto aperto sull’identikit del futuro presidente e dei vice…Vedremo. Il consiglio,intanto, si è distinto per un ottima iniziativa – e su proposta del consigliere Vincenzo Santochirico- di destinare il gettone di presenza della seduta ai famigliari dei coniugi Giuseppe Carrino e Maria Di Pede deceduti domenica scorsa in un incidente stradale. Domani, con il lutto cittadino, i funerali, alle 10.00, nella chiesa Maria Santissima Annunziata al rione Piccianello.