Elettori, mi si son ristretti i candidati…..a sindaco!

Ve lo ricordate il detto “furia francese ritirata spagnola“? E’ esattamente quello che si prospetta a Matera per quanto riguarda la frotta di candidati sindaci che si sono fatti avanti nelle settimane scorse, manifestanto determinazione ad incrociare la propria lama con i concorrenti a capo delle proprie truppe che si assicuravano numerose. Al termine di una serata passata a passeggiare per la città insieme ad altri colleghi, incrociando i protagonisti delle varie squadre e attardandosi nei crocicchi che chiedono e forniscono spifferi e notizie di cui se ne giura la veridicità. Prendendo un po tutto con le pinze, ma con alcune notizie che sono oramai certe, al netto della ufficialità, sembra che se prima erano in cinque a ballare l’hully gully, adesso sarebbero in due. Quindi, ricapitolando: sembrerebbe che Luca Prisco (il primo a palesarsi e ad aver effettuato un tour nei quartieri) si sia ritirato dalla corsa e che Volt, il partito che fa capo ad Eustachio Follia e che ne era sostenitore, si stia accasando con la coalizione che fa capo a Roberto Cifarelli. Con Cifarelli nelle ultime ore si è aggregata anche la lista di Giovanni Angelino “Matera nel cuore”. Starebbe per ritirarsi dalla corsa anche Saverio Acito, con la confluenza sua e delle liste collegate verso il bacino del centro destra a guida di Antonio Nicoletti. I rumors, infine, parlano pure di un imminente ritiro dalla corsa anche dell’otsider Leonardo Pinto (anch’esso tra i primissimi a proporsi), senza però particolari indicazioni del se e dove possa confluire. Infine, considerata che la telenovela dell’incerto tavolo del centro sinistra continua a produrre puntate, dietro puntate, senza che al termine di nessuna di esse compaia la parola the end (nemmeno questa sera), rimane formalmente in campo l’ipotesi di un terzo candidato a fare da incomodo tra la coalizione che si sta formando intorno a Roberto Cifarelli e quella intorno ad Antonio Nicoletti. Se così non fosse, Matera potrebbe fare a meno persino del ballottaggio. E chi l’avrebbe detto.

