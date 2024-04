Elettori lucani, unitevi…e fate pulizia dei trasformisti e voltagabbana

Abbiamo già avuto modo di constatare, come tutti, la stranezza di questa campagna elettorale per le regionali in corso, molto giocata sul personale da ogni candidato e poco sul progetto collettivo di un disegno politico, di un programma comune. A gettare in ulteriore confusione l’elettore è stato lo squallido fenomeno del trasformismo, dei voltagabbana, dei saltatori della quaglia che da una parte sono passati all’altra, con una faccia di bronzo impressionante. Ce ne sono alcuni che alle ultime regionali sono stati eletti nel centro destra, a sostegno di Bardi, ed ora sono candidati “contro” Bardi nelle liste del centro sinistra. Pochi, e si erano collocato all’opposizione -in verità- già da qualche anno (ma comunque, davvero i lucani non potevano fare a meno della loro ricandidatura?). Molto più nutrito, invece, il drappello di coloro che nel consiglio regionale uscente erano all’opposizione di Bardi ed ora come se nulla fosse si sono, invece, candidati a suo sostegno. O generale, mio generale! I più noti: Marcello Pittella, Mario Polese e Luca Braia. Ma come loro anche altri personaggi e qualche sindaco provenienti dal centro sinistra, hanno fatto la stessa piroetta. E voilà, tutti sul carro del presunto vincitore. Il danno che costoro apportano alla credibilità della politica è evidente. Ne sanno qualcosa i vicini pugliesi e i torinesi in cui il trasformismo è esploso in modo devastante come un cancro della società. La cronaca è impietosa. Gli schieramenti politici, i partiti, sono diventati sempre più come le porte girevoli dei saloon del Far west, da cui uno entra ed esce a proprio piacimento e convenienza. Sarebbe auspicabile che i partiti e gli schieramenti tornassero ad essere cose serie, per persone serie ed affidabili, e che sbarrassero la porta a doppia mandata a questi personaggi. Ma sono troppo infestati da signori delle tessere e titolari di pacchetti di voti che sarà difficile per loro cambiare serratura. Nel frattempo, però, un poco di pulizia e serietà potrebbero introdurla coloro che sono i più danneggiati e gabbati da questi soggetti: gli elettori, con il loro voto nell’urna. Come? Prima di tutto andandoci a votare! Perchè meno persone votano e più i pacchetti di voti di cui questi signori dispongono ed usano come merce di scambio, pesano nel mercato delle vacche. Chiaro? Dunque, acquisita questa consapevolezza, indipendentemente dal fatto che si voglia votare il centro destra o il centro sinistra, occorrerà scegliere gli “originali”. Ovvero votare per i candidati (tanto ognuno ne deve scegliere solo due, non è un grande sforzo) che nel centro destra o nel centro sinistra ci sono sempre stati. O che non sono mai stati dall’altra parte. Votate, dunque, e fate votare “contro” i voltagabbana che infestano il vostro campo. Dimostrando di essere più furbi e più seri di loro. Anche perchè se fossero eletti, quale affidabilità darebbero costoro alla tenuta della maggioranza del vostro schieramento nel caso risultasse vincente? Quanto sarebbe bello averli come aghi della bilancia? Essendo allenati nel salto della quaglia, chi può assicurare che non possano rifarlo, all’inverso? E allora, meditate gente, meditate: votate e votate bene. Quindi, domenica e lunedì prossimi non restate a casa, pensando che il vostro voto non possa servire a nulla. Avreste voluto una offerta politica migliore? Certo, ma questo passa il convento. E con questi fichi bisogna fare le nozze elettorali. E lanciare un forte segnale contro la malapolitica, non è roba da poco. Forza, allora. Anche perchè: I have a dream! Che nessun voltagabbana venga eletto! Magari rimarrà solo un sogno. Ma mai dire mai.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.