Eletto il nuovo consiglio provinciale di Matera

Il nuovo Consiglio provinciale di Matera, che rimarrà in carica per 2 anni, è stato eletto oggi e sarà composto dai consiglieri Francesco Mancini (voto ponderato: 8.824); Pasquale Sodo (7.911); Carmine Alba (7.792)Emanuele Pilato (7.622); Filomena Bucello (6.663); Carlo Ruben Stigliano (6.572); Nunzio Gallotta (6.058); Concettina Sarlo (5.918); Giuseppe Maiuri (5.020); Pasquale Doria (4.725).

Dei 10 consiglieri, 7 sono della lista Provincia Unita, che ha totalizzato 56.901 voti ponderati, 2 di Provincia Civica (18.149) e 1 di Insieme per la Provincia di Matera.

Su 404 aventi diritto, hanno votato in 311, con 3 schede nulle e 1 bianca.

