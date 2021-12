Si sono concluse questa mattina nel Palazzo della Provincia di Matera le operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni Consiglio Provinciale di Matera.

Nell’election day di sabato 18 dicembre, tra i 391 sindaci e consiglieri comunali dei 31 comuni della Provincia di Matera aventi diritto al voto, hanno votato in 323 per il rinnovo del Consiglio, per un’affluenza pari all’82,61%.

Delle tre le liste presentate, il maggior numero di consensi, ripartito su cinque fasce in proporzione al numero di abitanti di ciascun comune, è stato raggiunto dalla lista Provincia Unita con un punteggio di 49.801, mentre la lista Provincia Civica ha raggiunto il risultato di 35.169, e la lista Uniti per la Provincia di Matera ha ottenuto 7.915 punti.

Il nuovo consiglio provinciale pertanto sarà costituito dai consiglieri provinciali:

Filomena Bucello (7625), Carmine Alba (7560), Emanuele Pilato (7155), Francesco Mancini (6367), Viviana Verri (5572), Giovanni De Santis (5569), eletti nella lista Provincia Unita;

(7625), (7560), (7155), (6367), (5572), (5569), eletti nella lista Provincia Unita; Gianluca Modarelli (6769), Nunzio Carriero (6848), Nunzio Gallotta (6518), eletti nella lista Provincia Civica;

(6769), (6848), (6518), eletti nella lista Provincia Civica; Augusto Toto (5161), eletto nella lista Uniti per la Provincia di Matera.

Un consiglio provinciale rinnovato esattamente al 50%. Infatti a fianco dei cinque rieletti (Alba, Buccello, Mancini, Carriero e Modarelli) ci sono le altre cinque new entry : Verri, Pilato, De Santis, Gallotta e Toto.

Il presidente Piero Marrese, nell’augurare buon lavoro a tutti i consiglieri provinciali eletti, ha auspicato un lavoro condiviso e in pieno spirito di collaborazione per affrontare le varie tematiche che riguardano il territorio della Provincia di Matera.

A seguire il commento a caldo della neo eletta Viviana Verri, già sindaca di Pisticci:

“All’esito della tornata elettorale di ieri sono stata eletta tra i 10 Consiglieri della Provincia di Matera.

Un risultato importante, per il quale ringrazio sentitamente tutti i consiglieri che hanno espresso la preferenza per me.

Un particolare ringraziamento va al Movimento Cinque Stelle, al Sindaco e ai Consiglieri del comune di Pisticci che mi hanno sostenuto.

Questa elezione rappresenta un primo importante passo verso una sintesi che vada oltre i colori politici e guardi al territorio e alla sua valorizzazione in ogni contesto istituzionale.

Il percorso però e ancora lungo e richiede, sicuramente, una maggiore compattezza e il superamento di posizioni personali ancora troppo evidenti nel risultato elettore.

Il mio impegno sarà lavorare al fianco degli altri consiglieri provinciali e dei comuni della Provincia di Matera per sostenere lo sviluppo dei territori.”