Eletti i nuovi sindaci nel materano, Policoro al ballottaggio?

Ci sono state tre riconferme e un cambio di guardia nei quattro comuni sotto i 15 mila abitanti del materano che hanno rinnovato le proprie amministrazioni.

Confermato a Stigliano Francesco Micucci con il 50,73% e 1.351 voti che sconfigge nuovamente Antonio Barisano che si ferma al 45,46% e 1.006 voti.

Confermato a Grassano anche Filippo Luberto con il 59,66% e 1.801 voti che la spunta su Mangione Raffaello che si ferma al 40,34% e 1.218 voti. Luberto, rispetto alla precedente tornata avanza sia in % che in voti.

Sostanziale conferma politica, a Colobraro dove si è ripresentata ancora un’unica lista che ha dovuto battersi contro l’ostacolo del quorum che ha visto eletto Sindaco Nicola LISTA sostenuto da candidati consiglieri (tutti eletti) tra cui il sindaco uscente Andrea Bernardo (https://giornalemio.it/politica/flop-referendum-colobraro-ha-gia-il-nuovo-sindaco-nicola-lista/).

Il cambio di guardia sì è invece avuto a San Mauro Forte con la elezione a sindaco di Nicola Giuseppe Savino, sostenuto da una coalizione di centro sinistra, che ha battuto l’assessore uscente-candidato sindaco Angelo Tricarico (https://giornalemio.it/politica/san-mauro-forte-ha-scelto-il-cambiamento-con-nicola-giuseppe-savino-sindaco/).

Per quanto riguarda il comune più grosso Policoro, al momento, non ci sono notizie ufficiali ma sembra che bisognerà aspettare il ballottaggio per sapere il nome del nuovo primo cittadino.