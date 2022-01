“Provincia di Matera e Comune di Matera hanno convocato un incontro urgente con la Regione Basilicata per discutere sul futuro e sul presente della Biblioteca Provinciale di Matera.

Al tavolo hanno partecipato il Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, il Sindaco di Matera Domenico Bennardi e il Consigliere Regionale Ing. Vincenzo Acito, oltre al vice sindaco Rossella Nicoletti e al Segretario Generale dell’Ente Provincia e Comune di Matera.”

E’ quanto reso noto con un comunicato in cui viene specificato che:

“In un clima di grande collaborazione, disponibilità e cordialità si è affrontata la questione cruciale, ovvero la necessità di recuperare le risorse adeguate per garantire in tempi celeri gli adeguamenti strutturali al Palazzo dell’Annunziata sede della Biblioteca e le spese tecniche per il personale impiegato.

Sono stati analizzati i problemi di immediata risoluzione, ma anche le criticità da dirimere nel breve, medio e lungo termine. Rappresentata una fotografia dello stato attuale in cui versa la Biblioteca sono state individuate le possibili strade da percorrere oltre che le possibili risorse regionali da impiegare.

Nell’arco di pochi giorni, anche nell’attesa che rientri il Presidente Bardi dalle elezioni del Presidente della Repubblica a Roma, sarà verificata la fattibilità sulle coperture necessarie non solo per poter garantire la continuità del servizio ma anche nell’auspicio di rilanciare il ruolo della Biblioteca Provinciale di Matera.”

“La Biblioteca T. Stigliani di Matera – sostiene il Sindaco Bennardi – per la sua storia, per il suo incredibile patrimonio librario, rappresenta un presidio culturale fondamentale per una città che ha investito molto sulla cultura e da capitale europea della cultura merita una Biblioteca degna di questo riconoscimento. Dobbiamo sforzarci di occuparci dei nostri contenitori e presidi culturali, non solo in situazioni emergenziali ma con largo anticipo e con una visione condivisa tra tutti gli enti locali, occorre come ho proposto al consigliere regionale Acito, uno sforzo maggiore per una più ampia programmazione possibile e arrivare ad un piano condiviso di rilancio della Biblioteca.

Esistono molti modelli virtuosi di Biblioteche italiane ed europee che costituiscono, non solo un luogo di consultazione, studio e ricerca ma anche un’occasione di aggregazione socio culturale per i giovani, per i tanti studenti, Biblioteca delle Oblate di Firenze, Biblioteca di San Giorgio a Pistoia sono solo alcuni esempi di Biblioteche che diventano fulcri di una vitalità culturale che genera anche lavoro, che offre spazi condivisi e che punta sulla professionalità biblioteconomica per fondi di pregio come quelli che abbiamo a Matera, fondo Ridola, fondo Gattini, l’intero fondo Lucano, le raccolte, donazioni e collezioni esposte, sono beni di un incredibile valore, anche sul piano attrattivo turistico da valorizzare.

Ma prima di tutto vanno garantite le risorse necessarie per garantire la manutenzione del Palazzo dell’Annunziata e per sostenere il personale sul piano professionale, sindacale e retributivo.

Con il Presidente Piero Marrese abbiamo esposto queste esigenze al rappresentante regionale, riscontrando la piena disponibilità da parte del Consigliere Acito. Confidiamo che ci siano risposte certe nei prossimi giorni“.