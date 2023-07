Effetto Placebo su Meloni… con i suoi che sbroccano

Apriti cielo! Per quei venti secondi in italiano in cui Brian Molko, leader dei Placebo, durante il concerto a Stupinigi (Torino), ha inteso esprimere -in modo certamente crudo- ciò che pensa della nostra Presidente del consiglio, Giorgia Meloni (che poi è ciò che pensano milioni di cittadini italiani e stranieri). Parole che hanno scatenato gli applausi del pubblico….ma l’ira dei camerati (scrivere compagni mi sembrava eccessivo e qualcuno di loro lo avrebbe potuto intendere offensivo) di partito o di esponenti del centro destra. Sono così cominciati a circolare virulenti comunicati stampa, nelle varie realtà in cui sono previste le date degli altri concerti della band britannica per chiedere a chi di dovere, interventi più o meno censori, non mancando di pontificare su quale sia la proposta culturale più appropriata. Roba da Minculpop….(di rievocazione in rievocazione, dopo la Tessera annonaria associata alla Carta “Dedicata a te”: https://giornalemio.it/politica/dedicata-a-te-una-elemosina-con-selettivita-ideologica/?fbclid=IwAR3j8vK69QaGM08YRWTCBoyclUn0VLfCvPDJ6cDEfAbz81DUtGVr2RkvUmI). E’ successo a Sassari dove il consigliere comunale del Psd’Az, Mariolino Andria, già candidato sindaco del centrodestra, ha presentato un’interpellanza con cui chiede al sindaco Nanni Campus “quale azioni l’amministrazione del Comune di Sassari intenda intraprendere per evitare una sgradevole replica di quanto avvenuto al Sonic Park a Stupinigi e in che modo intenda censurare tale intervento. Il gruppo dei Placebo ha marcato la sua inappropriatezza culturale ….Tale gruppo è stato assoldato dalla giunta Campus per un grande evento l’1 agosto a Sassari, mettendo a disposizione 200mila euro di fondi dei contribuenti sassaresi, insieme allo stadio Vanni Sanna. Forse sarebbe opportuna la ricerca di un’alternativa musicale e culturalmente più adeguata al prestigio della nostra città.” E’ successo, ovviamente, anche a Matera, dove il gotha di FdI ha emesso un fac simil comunicato in cui addirittura chiede agli “organizzatore del concerto… che si terrà domenica 16 luglio presso la Cava del Sole, prenda ufficialmente le distanze da queste azioni offensive e chieda ai Placebo di scusarsi pubblicamente con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.” Solo le scuse? Ma che! Quarto, Toto (quoque tu Augusto) e Melodia chiedono a Domenico Bennardi “di revocare i contributi previsti con delibera di Giunta Comunale n. 250 dell’11/07/2023 destinato agli eventi organizzati da Sonik Park nella città di Matera per dare senza indugi un segnale alla comunità di unità delle istituzioni.” Insomma, dopo i giudici che secondo Nordio non possono parlare di riforma giudiziaria (chi lo dovrebbero fare gli idraulici?) ora, secondo gli estensori di questi comunicati, sono gli artisti (per loro natura sopra le righe) che non possono esprimere le proprie opinioni politiche, nelle forme che vogliono. Forme che ovviamente possono essere più o meno discutibili. E per quanto ci riguarda, la scurrilità è sempre di pessimo gusto. In primis per chi la usa. Ma il trio Quarto, Toto e Melodia ha mai battuto ciglia sugli esponenti di questo governo (parliamo di un sottosegretario alla cultura, pensa te! piuttosto che del dito medio verso gli studenti della Santanchè) che in fatto di scurrilità sono dei campioni e che amano reiterarlo spesso e in pubblico, fregandosene di tutti? Non lo ricordiamo. Di quale cultura parliamo allora? Dunque si eviti di agitare tempeste in un bicchiere d’acqua con queste stucchevoli difese d’ufficio. La trasgressione e le prese di posizioni roboanti da parte delle rock star ci sono sempre state e, fortunatamente, ce ne saranno ancora. Viva la vita, la musica e la libertà. Anche per le nostre band che non si sono certo sottratte al rito della parolaccia contro un capo di stato. Ricordiamo i Maneskin che infiammarono il pubblico del Coachella Festival in California trasformando la loro Gasoline in un grido di sostegno all’Ucraina contro la violenza russa (‘Free Ukrain, fuck Putin‘), incassando alla fine, oltre agli applausi di una folla in delirio, i ringraziamenti di Kiev? E allora, calma e gesso! E magari si approfitti e ci si goda quella che è considerata una delle band simbolo dell’alt rock mondiale (con brani di successo come Pure Morning e Every me and Every You) e che vantano 13 milioni di dischi venduti in tutto il mondo in una carriera lunga 25 anni. Per quanto riguarda le parole pronunciate a Nichelino da Brian Molko, sembra che l’accaduto sia stato segnalato alla Procura di Torino. Se sono penalmente perseguibili si vedrà. E fino a condanna passata in giudicato non c’è reato…a meno che non si voglia essere garantisti solo con la Santanchè & C.! Per la cronaca il leader dei Placebo durante la performance ha anche lanciato meritoriamente un appello a tutela dei diritti delle persone transgender e in favore dell’accoglienza e della difesa dei figli delle coppie omosessuali. Che ci si sia offesi per queste parole?

Pubblichiamo a seguire il comunicato integrale dei Fratelli d’Italia lucani : “Il Coordinatore Regionale Piergiorgio Quarto, il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Augusto Toto e il Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale Stefano Melodia, intervengono su quanto accaduto durante il concerto dei Placebo tenutosi lo scorso martedì a Stupinigi nell’ambito del Festival Sonik Park, che ha visto protagonista il cantante Brian Molko offendere pubblicamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e indirettamente i milioni di cittadini italiani che l’hanno sostenuta indicandola incautamente “razzista e fascista” e perseverando poi, con epiteti non ripetibili come testimoniano i video ormai virali pubblicati dai cittadini presenti al concerto.

Riteniamo pertanto doveroso che Sonik Park, in qualità di organizzatore del concerto anche nella Città di Matera che si terrà domenica 16 luglio presso la Cava del Sole, prenda ufficialmente le distanze da queste azioni offensive e chieda ai Placebo di scusarsi pubblicamente con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si rappresenta che l’evento programmato è beneficiario di finanziamenti pubblici per la promozione della cultura e non per sostenere strumentali campagne di odio e di gratuite offese.

Chiediamo pertanto al Sindaco e alla Giunta di Matera di revocare i contributi previsti con delibera di Giunta Comunale n. 250 dell’11/07/2023 destinato agli eventi organizzati da Sonik Park nella città di Matera per dare senza indugi un segnale alla comunità di unità delle istituzioni.”