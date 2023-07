Effetto Placebo per Giorgia…

Ricordate quel ‘’ Good save the queen’’ inciso dai Sex Pistols che prendeva in giro la Regina Elisabetta? Beh sono passati 45 anni e quella ironica provocazione, a distanza di 45 anni, continua a far scuola e marketing…



Del resto con gli artisti c’è poco da fare. Sono come l’acqua del mare e non si possono fermare e con l’avvento dei social la spinta al protagonismo del ” mi piace”, commenti, condivisioni, discussioni va all’ennesima potenza . Così offese, epiteti, trivialità nei confronti di personaggi pubblici, politici, del mondo dello spettacolo o dello sport, che hanno una storia e matrice identitaria sono il ”La” per far parlare di sè o per mettere in luce le contraddizioni di un problema, di un Paese o di chi lo rappresenta e via elencando. il concerto di Stupinigi ( Torino) al Sonic Parc del gruppo inglese dei Placebo con quelle definizioni di ”razzista e fascista” nei confronti del presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni e leader di Fratelli d’Italia, che ha conservato il simbolo identitario della fiamma tricolore, hanno finito con l’infiammare i social , gettando benzina su temi vecchi e nuovi legati al ”bon ton” della cultura musicale . Polemiche inevitabili e da Fratelli d’Italia di Basilicata, con in testa il segretario regionale Piergiorgio Quarto, è venuta la richiesta a Soni Parc di intervenire sui Placebo- in concerto a Matera il 16 luglio-affinchè presentino le scuse. Ricordando che la rassegna è sostenuta anche da risorse pubbliche. Non sappiamo come andrà a finire. Ma per gli artisti, e non solo per loro, più se ne parla e meglio è…Un motivo in più per andare a vedere i Placebo, per vederli suonare prima di tutto. Quanto ai social, in questi casi, diventano uno sfogatoio incontrollabile. Far finta di nulla, reagire? Scelta difficile…Chi si occupa di social e gestisce quelli dei vip, dovrebbe saper valutare meglio cosa scrivere, come e se rispondere. Può essere un boomerang.



la protesta di fratelli d’Italia

Il Coordinatore Regionale Piergiorgio Quarto, il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Augusto Toto e il Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale Stefano Melodia, intervengono su quanto accaduto durante il concerto dei Placebo tenutosi lo scorso martedì a Stupinigi nell’ambito del Festival Sonik Park, che ha visto protagonista il cantante Brian Molko offendere pubblicamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e indirettamente i milioni di cittadini italiani che l’hanno sostenuta indicandola incautamente “razzista e fascista” e perseverando poi, con epiteti non ripetibili come testimoniano i video ormai virali pubblicati dai cittadini presenti al concerto.



Riteniamo pertanto doveroso che Sonik Park, in qualità di organizzatore del concerto anche nella Città di Matera che si terrà il 16 luglio presso la Cava del Sole, prenda ufficialmente le distanze da queste azioni offensive e chieda ai Placebo di scusarsi pubblicamente con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si rappresenta che l’evento programmato è beneficiario di finanziamenti pubblici per la promozione della cultura e non per sostenere strumentali campagne di odio e di gratuite offese.

Chiediamo pertanto al Sindaco e alla Giunta di Matera di revocare i contributi previsti con delibera di Giunta Comunale n. 250 dell’11/07/2023 destinato agli eventi organizzati da Sonik Park nella città di Matera per dare senza indugi un segnale alla comunità di unità delle istituzioni.