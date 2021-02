Ci è voluto più tempo per i sottosegretari che per i ministri, ma alla fine il parto è arrivato….ed il livello di questo che pomposamente è stato definito di alto profilo, se non dei migliori….ha partorito ancora una volta dei mostriciattoli , ma con una precisione da oreficeria svizzera nella spartonzola: 11 poltrone vanno ai 5 stelle, primo gruppo in Parlamento, 9 alla Lega, 6 per il Pd e 6 per Forza Italia, due per Italia viva (rientrano quelli che “non ci teniamo alla poltrona“: Bellanova e Scalfarotto, si proprio loro). Un incarico a testa per i partiti piccoli e quindi Leu, +Europa (con Benedetto Della Vedova), Centro democratico (Bruno Tabacci) e perfino Noi con l’Italia, quella che alle politiche del 2018 doveva essere “la quarta gamba” del centrodestra e poi ….chi l’ha visto.

Questa volta su 39 incarichi (sei da viceministro) le donne sono 20, in lieve maggioranza. E si è cercato di mettere una toppa alla infornata maschilista dei ministri. Bilancino anche per quanto riguarda gli schieramenti: per ogni delega ci sono sempre almeno due componenti, uno della ex maggioranza del governo Conte 2 e uno della vecchia opposizione. Pareggio per le provenienze geografiche (nonostante tra i ministri ci sia una prevalenza di rappresentanti del Nord): provenienti dal Sud e dalle isole sono 16 (6 solo dalla Puglia), sette sono originari dalle Regioni del Centro Italia, mentre altri 16 provengono dalle Regioni settentrionali (7 sono lombardi).

Fa senso l’assegnazione ai berlusconiani della delega all’Editoria, fondamentale per i destini dell’impero dell’ex cavaliere, mentre la delega a giornali e informazione finisce al lucano Giuseppe Moles. Alla giustizia l’avvocato pugliese Francesco Paolo Sisto, l’uomo-immagine della giustizia made in Arcore. Qualcuno ricorderà che quando il leghista Armando Siri dovette dimettersi perché era indagato per corruzione, Sisto in Parlamento proclamò: “Il Paese è nelle mani della magistratura. Le Procure decidono la composizioni del governo, questo è un attacco alle istituzioni. Ce ne rendiamo conto? Sveglia, sveglia”. Insomma, l’uomo giusto al posto giusto!

E toccherà alla grillina Anna Macina provare a neutralizzarlo, pure lei legale e pugliese di origine, già firmataria della legge sul conflitto di interessi (uno dei provvedimenti più importanti per il M5s) e in commissione Affari costituzionali e nella Giunta per il regolamento. Sempre per il M5S c’è Rossella Accoto, fino a oggi capogruppo in commissione bilancio del Senato e da domani sottosegretaria al Lavoro. Tra le new entry pentastellate: Barbara Floridia all’Istruzione, senatrice, e Ilaria Fontana, deputata laziale conosciuta nel Movimento per le sue battaglie su ambiente ed economia circolare che sarà sottosegretaria del nuovo super ministero alla Transizione ecologica. Primo incarico al governo (anche se alla sua seconda legislatura) pure per la calabrese Dalila Nesci, sottosegretaria al Sud. Una conferma dal precedente governo è il siciliano Giancarlo Cancelleri ai Trasporti (era viceministro, ora sarà sottosegretario), Giampaolo Sileri alla Salute e Alessandra Todde allo Sviluppo Economico. Sono, invece, al terzo incarico (facevano parte anche del Conte 1) Laura Castelli all’Economia, Carlo Sibilia agli Interni e Manlio Di Stefano agli Esteri.

La Lega, dal Conte1, riporta al governo Claudio Durigon al Lavoro, Vannia Gava alla Transizione ecologica e Lucia Borgonzoni (quella che, nel 2018, quando venne nominata per la prima volta, disse di non leggere un libro da tre anni) addirittura ai Beni culturali . Rientra anche, agli Interni Nicola Molteni, co-firmatario dei decreti Sicurezza di Salvini, mentre come sottosegretario all’Agricoltura c’è Gian Marco Centinaio. Tra i leghisti alla “prima” c’è Alessandro Morelli, ex presidente della commissione Trasporti, ex direttore di Radio Padania e attuale numero uno del giornale online Il Populista, Stefania Pucciarelli, alla Difesa e Rossano Sasso, all’Istruzione.

Tornano, infine, tutti alle loro poltrone a cui dicevano di non essere legati i guastatori di Italia viva. E così, dopo la ministra Elena Bonetti, tornano indietro con le valige Teresa Bellanova (viceministro trasporti) e Ivan Scalfarotto (sottosegretario Interni).

Ma ecco l’elenco completo delle nomine:

Riepilogando: sono in tutto 39 (19 donne e 20 uomini), al Movimento 5 stelle ne vanno 11, alla Lega 9, al Pd e a Fi 6 ciascuno, 2 a Iv, uno a Leu, uno a Noi con l’Italia, uno a +Europa, uno a Centro democratico, mentre la delega allo Sport, è stato annunciato che sarà assegnata successivamente.

Presidenza del Consiglio

• Deborah Bergamini (Forza Italia) e Simona Malpezzi (Pd) ai rapporti con il Parlamento

• Dalila Nesci, M5S (Sud e coesione territoriale)

• Assuntela Messina, Pd (Innovazione tecnologica e transizione digitale)

• Vincenzo Amendola, Pd (Affari europei)

• Giuseppe Moles, Fi (Informazione ed editoria)

• Bruno Tabacci, Centro democratico (Coordinamento della politica economica)

• Franco Gabrielli (Sicurezza della Repubblica)

Esteri e cooperazione internazionale

Marina Sereni, Pd – viceministro

Manlio Di Stefano, M5S

Benedetto Della Vedova, +Europa

Interno

Nicola Molteni, Lega

Ivan Scalfarotto, Italia Viva

Carlo Sibilia, M5S

Giustizia

Anna Macina, M5S

Francesco Paolo Sisto, Forza Italia

Difesa

Giorgio Mulè, Forza Italia

Stefania Pucciarelli, Lega

Economia

Laura Castelli, M5S – viceministro

Claudio Durigon, Lega

Maria Cecilia Guerra, Leu

Alessandra Sartore, Pd

Sviluppo economico

Gilberto Pichetto Fratin, Forza Italia – viceministro

Alessandra Todde, M5S – viceministro

Anna Ascani, Pd

Politiche agricole alimentari e forestali

Francesco Battistoni, Forza Italia

Gian Marco Centinaio, Lega

Transizione ecologica

Ilaria Fontana, M5S

Vannia Gava, Lega

Infrastrutture e trasporti

Teresa Bellanova, Italia Viva – viceministro

Alessandro Morelli, Lega – viceministro

Giancarlo Cancelleri, M5S

Lavoro e politiche sociali

Rossella Accoto, M5S

Tiziana Nisini, Lega

Istruzione

Barbara Floridia, M5S

Rossano Sasso, Lega

Beni e attività culturali

Lucia Borgonzoni, Lega

Salute

Pierpaolo Sileri, M5S

Andrea Costa, Cambiamo-Noi con l’Italia