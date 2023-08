E’ ”Urgente” prolungare attività Aib in provincia di Matera

A chiederlo il parlamentari Gianni Rosa, Aldo Mattia e Salvatore Caiata al presidente della giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi, dopo la richiesta avanzata dal coordinamento e dalle segreterie provinciali dei Vigili del Fuoco della provincia di Matera, https://giornalemio.it/cronaca/s-o-s-incendi-servono-squadra-notturna-e-proroga-servizi-aib-a-policoro/ La sollecitazione dei tre parlamentari di Fratelli d’Italia rafforzano, qualora ce ne fosse bisogno, la necessità di far presto per consentire ai Vigili del Fuoco di lavorare con serenità ed efficacia, a tutela dei territori e delle comunità locali.



*ROSA, MATTIA E CAIATA (FdI): EMERGENZA CALDO, SI PROLUNGHINO E SI POTENZINO LE ATTIVITÀ AIB IN PROVINCIA DI MATERA*

Condividiamo quanto richiesto dal Coordinamento e Segreterie Provinciali Vigili del Fuoco di Matera, il 29 luglio scorso, inerente la richiesta di prolungamento e potenziamento delle attività AIB in Provincia di Matera e sarebbe quanto mai opportuno anche in Provincia di Potenza

Nei primi anni di Governo la Regione Basilicata, attraverso l’Assessorato all’Ambiente, analizzando modalità e programmi annuali, intervenne con uno specifico progetto per potenziare i servizi nelle aree protette e sulle coste con presidi e pattugliamento a mare. Buone pratiche che sono, oramai, un dato acquisito nel piano regionale.

Tuttavia le criticità di queste settimane sollecitano il prolungamento del periodo, sino al 15 settembre 2023, delle attività AIB presso la sede di Policoro, sita in una fascia territoriale altamente attenzionata e l’istituzione di una squadra nelle ore notturne presso quella di Matera, al fine di non pregiudicare le attività ordinarie di soccorso, come chiesto dai sindacati.

Sollecitiamo, dunque, il Presidente Bardi e la Giunta Regionale ad accogliere quanto prima le richieste dei sindacati dei VVFF, operatori esperti e sempre pronti con sacrificio ed abnegazione a svolgere il loro ruolo di presidio del nostro meraviglioso territorio.

Potenza, 31 luglio 2023

Sen. Gianni Rosa

On.le Aldo Mattia

On.le Salvatore Caiata