E’ ufficiale. Michele Casino da oggi a pieno titolo in Forza Italia

La voce della decisione del presidente del collegio dei probiviri di Forza Italia, Guido Viceconte, girava da qualche ora e – per correttezza e deontologia professionale- abbiamo chiesto conferma (che è venuta) al diretto interessato. Il consigliere regionale Michele Casino, che era indipendente nella assise di via Anzio, è stato integrato a pieno titolo nel partito nel quale ha militato per tanti anni a livello locale e in parlamento. E così è cessato, con rientro al 7 dicembre, il periodo di sospensione di otto mesi a seguito delle decisione assunte dagli organi dirigenti di Forza Italia, dopo la scelta della scorsa primavera di Nicola, figlio del consigliere regionale, di candidarsi con altra formazione alle elezioni comunali di Matera. ”Non ho mai lasciato Forza Italia – ha detto Michele Casino- e in consiglio regionale ho avuto un comportamento leale con la maggioranza guidata dal presidente Vito Bardi. Continuerò a lavorare per Matera e per la Basilicata come ho sempre fatto. Del resto i problemi non mancano insieme ai tanti progetti sui quali lavorare’‘. E porte aperte per il rientro nelle file degli azzurri ci sono anche per Antonella Sasso, sospensione per tre mesi, e decorrenza dal 15 ottobre scorso. Reintegro per metà gennaio 2026. Rientreranno il 4 aprile 2026 Nicola Casino, attuale consigliere comunale e Damiano Laterza ex segretario cittadino degli azzurri, per i quali è stata disposta una sospensione di 12 mesi con decorrenza 4 aprile 2025. E’ stato archiviato, infine, il procedimento nei confronti di Giuseppe Casino, attuale assessore comunale alle politiche giovanili, contenzioso, internazionalizzazione e all’Università nella giunta guidata dal sindaco Antonio Nicoletti.