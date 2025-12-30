E tre… Altamura alla terza giunta e per ora di 5 assessori

Il sindaco Vitantonio Petronella è stato di parola. Giunta tecnica a termine e giusto il tempo per votare alcune scadenze. Oggi, alla vigilia dell’ultimo dell’anno, la nomina della nuova giunta (la terza nel 2025) composta da cinque assessori su sette. Gli altri due saranno nominati all’anno nuovo, non appena sarà trovata la quadra con i partiti. Nel frattempo auguri di buon lavoro al nuovo esecutivo composto da Angela Miglionico,che ricoprirà le funzioni anche di vicesindaco, Tommaso Lorusso, Michele Mirgaldi, Alessandro Ragone e Rosa Monno. Il Sindaco ha tenuto per sé alcune deleghe. I dettagli nell’ampio comunicato che annuncia il provvedimento. La Casa comunale riaprirà il 3 gennaio 2026. Auguri e Buon Anno.



Comunicato stampa

Azzerata la Giunta tecnica e nominata la nuova Giunta politica

Si comunica che con decreto sindacale n. 147 del 30/12/2025, il Sindaco prof. Vitantonio Petronella ha nominato i componenti della nuova giunta comunale. La Giunta sarà così composta:



Angela Miglionico, con deleghe “Politiche sociali; Servizi sociali e disabilità; Volontariato e associazionismo; Pari opportunità; Piano sociale di zona”;



Tommaso Lorusso, con deleghe “Polizia locale; Lavoro artigianato, commercio ed attività produttive; Tutela dei consumatori; Area mercatale; Zona industriale e Zona Artigianale; Viabilità e trasporti”;



Michele Mirgaldi, con deleghe “Lavori pubblici; Attuazione, programmazione e gestione delle risorse comunitaria PNRR; Strutture pubbliche; Centro storico; Sport e tempo libero e rapporti con associazioni; Contratti e appalti”;



Alessandro Ragone, con deleghe “Pubblica istruzione; Cultura; Politiche giovanili, Giovani 2030; Edilizia scolastica”;



Rosa Monno, con deleghe “Finanza, bilancio e programmazione; Risorse strategiche, finanza e tributi locali; Aziende partecipazioni comunali; Patrimonio; Contenzioso”.

Il Sindaco ha trattenuto a sé le deleghe relative al “Personale, Turismo, Servizi amministrativi e al cittadino, digitalizzazione, marketing territoriale, agricoltura, Patrimonio rurale, igiene urbana, benessere animale, pianificazione e assetto del territorio, servizio urbanistica, Verde pubblico”, unitamente alle funzioni immanenti di “Ufficiale di Governo, Stato civile, Anagrafe ed Elettorale”. Ha conferito all’Assessore Angela Miglionico, la carica di Vice Sindaco.

Inoltre, il Sindaco ha affidato deleghe speciali su specifiche materie a singoli consiglieri. Con decreto 148/2025 assegna al consigliere comunale Nicola Incampo le funzioni delegate in materia di “Comunità ed efficientamento energetico, energie rinnovabili”; mentre con decreto 149/2025 assegna alla consigliera comunale Leonarda Martimucci le funzioni delegate in materia di “Promozione della legalità”. I due consiglieri avranno compiti di studio, analisi e verifica, oltre che di funzione propositiva e di consulenza in supporto all’Amministrazione.

Questa mattina, con decreto n.145 del 30/12/2025, il Sindaco ha revocato i componenti della giunta “tecnica” ringraziandoli del loro operato. Di seguito la dichiarazione del Primo Cittadino: “Oggi desidero esprimere il mio più sincero e profondo ringraziamento per il lavoro svolto ai componenti della Giunta tecnica del comune di Altamura. La responsabilità, la serietà e la competenza con cui loro hanno affrontato questo incarico in un momento di particolare criticità per l’Ente sono state encomiabili. Il loro contributo è stato fondamentale per superare lo stato di emergenza amministrativa che stavamo attraversando. Grazie al loro impegno e alla loro professionalità siamo riusciti ad approvare tutti i provvedimenti urgenti e necessari per garantire la continuità dell’azione amministrativa e la qualità dei servizi ai cittadini. In particolare, vorrei sottolineare l’importanza dell’approvazione del fondo del salario accessorio del personale – che ha permesso di risolvere la situazione di stallo con le organizzazioni sindacali – il DIP della Discarica ex Tradeco in località “Le Lamie” e lo schema del Bilancio di Previsione 2026-2028. Vi comunico che lo stato emergenziale che ha richiesto la formazione di una Giunta “tecnica” può considerarsi concluso. Ho nominato la nuova Giunta, espressione del rinnovato equilibrio politico che si è venuto a creare. Ringrazio i professionisti l’ Avv. Cataldo Balducci, il Dott. Domenico Lagravinese, l’Avv. Donato Viti, la Dott.ssa Irene Di Mauro e la Dott.ssa Valentina Braccia, a nome di tutta la cittadinanza, per il servizio reso alla nostra comunità in questo delicato frangente”.

Tutti i decreti sono pubblicati su albo pretorio .



Avviso

Chiusura uffici comunali: 31 dicembre 2025

Con proprio decreto n. 146/2025 il sindaco Vitantonio Petronella ha disposto la chiusura degli Uffici Comunali il giorno del 31 dicembre 2025, con recupero delle ore da parte del personale.

Si dispone, inoltre, che ogni dirigente provveda a garantire comunque modalità utili ad assicurare i servizi essenziali (servizi demografici, polizia locale, protezione civile).

Si ricorda che con decreto sindacale n. 143/2025 è stata disposta la chiusura anche per il giorno 2 gennaio 2026.

