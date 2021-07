Le nozze con i fichi secchi si possono anche fare, ma alla fine i convitati restano delusi con l’auspicio che le cose possano andare meglio. Magari con un miracolo evangelico da ” Nozze di Cana”, che non sembra dietro l’angolo. L’assestamento di bilancio del Comune di Matera per il triennio 2021 -2023 dice anche questo e a spiegarlo, con la precisione di sempre, la presidente della commissione Adriana Violetto ( Forza Italia) che segnala il passo avanti, con le poste da spendere per il l’indagine epidemiologica in attesa dell’Osservatorio ambientale, per gli asili nido per tante donne ”equilibriste”. Ma non si è potuto far nulla per le mense scolastiche con 50.000 euro che non si è riusciti a trovare. Peccato. Ma la tenace presidente non molla e tiene d’occhio le possibili opportunità che potrebbero venire per questa voce.



LA NOTA DEL COMUNE

La consigliera Adriana Violetto (FI), presidente della Commissione Bilancio, sull’assestamento di Bilancio 2021/2023 del Comune di Matera: indagine epidemiologica, nidi e mensa scolastica.

Con l’assestamento di bilancio approvato ieri, l’amministrazione comunale di Matera é venuta parzialmente incontro ad alcune questioni su cui con forza mi sono battuta in sede di approvazione del bilancio di previsione ad aprile di quest’anno.

Ha stanziato 80.000 euro per l’Indagine Epidemiologica (nella previsione non c’era alcuna risorsa e nonostante la presentazione di un emendamento da parte mia non si volle aprire neppure con una cifra simbolica un apposito capitolo di bilancio). Ora c’è da sperare che si riattivi presto l’Osservatorio Ambientale, che è l’organo destinato a gestirla, rimasto fermo, perché mai convocato nei nove mesi di governo dell’attuale maggioranza.

Sono stati restituiti 70.000,00 euro per il 2022 al capitolo dei nidi comunali e convenzionati. Ne erano stati tolti 100.000,00 nel bilancio di previsione, con il famoso emendamento. Mi auguro che tali risorse possano essere recuperate per intero nei prossimi mesi e persino incrementate. Perché i nidi sono uno supporto indispensabile per le famiglie e per le donne, oltre che un fondamentale strumento educativo, che deve essere accessibile a tutti. Il dramma delle madri occupate, in cerca di occupazione o costrette a lasciare il lavoro dopo la nascita dei figli è stata impietosamente fotografato dal rapporto di Save te Children sulla maternità in Italia 2021, significativamente intitolato “Le equilibriste”. E’ una lettura che raccomando a tutti coloro che ritengono che questo intervento di tipo sociale sia meno importante rispetto al “decoro urbano”. Un’amministrazione moderna e vicina ai cittadini non può non investire le proprie risorse e concentrare i propri sforzi sui temi sociali in questi tempi difficili.

Purtoppo non sono stati riappostati i 50.000,00 euro sulle mense scolastiche, sottratti al capitolo nel bilancio di previsione, quindi non è scongiurato il pericolo che il servizio inizi con gravissimo ritardo nell’anno scolastico che sta per aprirsi. Auspico si provveda tempestivamente a scongiurare questo rischio, perché le mense scolastiche ampliano l’orario di permanenza a scuola, con positivi riflessi sull’integrazione, sull’istruzione e sull’educazione dei giovanissimi. Senza contare che il pranzo a scuola è per taluni bambini in situazioni di difficoltà l’unico pasto decente e completo della giornata.

