E’ stata individuata un’area disponibile per l’istallazione di luna park a Matera?

Si avvicina rapidamente la Festa della Bruna e con essa la problematica della sistemazione delle “giostre”. A tal proposito i consiglieri di minoranza del Comune di Matera, Augusto Toto, Mario Morelli e Daniele Fragasso (FdI) hanno reso noto di aver presentato una interrogazione avente ad oggetto, per l’appunto : “quali determinazioni per l’individuazione di un’area disponibile per l’istallazione di un luna park ai sensi della L.18 marzo 1968 n.337.” Con il seguente contenuto, integrale:

“Premesso che

• L’art. 1 della legge 337/1968 evidenzia come lo Stato nel riconoscere il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo viaggiante ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo.

• l’articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 dispone che le Amministrazioni comunali individuino le aree disponibili per l’installazione di luna park o concessioni pluriennali allo spettacolo viaggiante.

• Le giostre appartengono ormai alla tradizione dei festeggiamenti della Bruna;

• Ogni anno in occasione dei festeggiamenti in onore della nostra Patrona migliaia di visitatori arrivano nella nostra città, molti di questi, principalmente giovani, prendono d’assalto il luna park e le adiacenti paninoteche ambulanti ;

Considerato che

• l’Amministrazione Comunale non ha ancora individuato cosi come previsto dall’art.9 comma1 della L.337/1968 aree disponibili per l’installazione di luna park;

• L’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di predisporre un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

• L’elenco delle aree disponibili deve essere, così come previsto dalla legge, aggiornato almeno una volta all’anno e che la concessione di aree non incluse nell’elenco è vietata.

• Le modalità di concessione delle aree sono determinate con regolamento deliberato dall’Amministrazioni Comunale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

INTERROGANO

Il Signor Sindaco,

1. Per conoscere i motivi che ancor oggi impediscono l’individuazione di un’area idonea e soprattutto definitiva dove installare le attività di spettacolo viaggiante;

2. Per sapere se è stato predisposto, così come richiesto dalla normativa vigente, un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

3. Per sapere se il Comune di Matera ha un proprio regolamento per la concessione delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.”

I Consiglieri Comunali : Augusto TOTO Mario Morelli Daniele Fragasso