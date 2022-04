Non sappiamo quanti possano ricordare il refrain di uno successo degli anni sessanta del gruppo I Giganti che faceva: “Noi non abbiamo paura della bomba, noi non abbiamo paura della bomba, noi non abbiamo paura della bomba atomica, atomica, atomica“, che sembrerebbe essere la convinzione dei parlamenti e dei leader occidentali i quali si infilano ogni giorno di più (con una escalation verbale e militare) in un tunnel che porta dritto, dritto alla scontro militare con la Russia.

Infatti, noterete che, in questo impazzimento generale -con forniture sempre più massicce di armi sul teatro di guerra con l’intento di procedere sino alla sconfitta dell’invasore- c’è una enorme omissione: ovvero il rischio dell’uso di armi atomiche.

C’è una rimozione totale, come se questo pericolo non ci fosse. Infatti, dopo la loro evocazione da parte di Putin, tutti fanno finta di niente, nel mentre esso c’è, è reale eccome e bisognerebbe prepararsi al peggio.

Perchè mai, dopo la crisi di Cuba del 1962 (quando la Russia voleva mettere i propri missili nel cortile di casa USA), è accaduto di andare dritti e così molto vicino ad un conflitto nucleare.

Ma allora il governo non dovrebbe spiegarci cosa fare in caso di attacco nucleare? Dove ci dobbiamo nascondere? Quanto tempo dovremo stare nascosti? E da nascosti cosa è utile fare per sopravvivere? O si spera che il nemico ci dia il preavviso prima di premere il fatidico bottoncino?

Invece di porci il ridicolo dilemma se scegliere tra aria condizionata e pace, Draghi -avendo scelto di trascinarci come parte in causa nel conflitto invece di assumere un ruolo per affermare il dialogo tra le parti- dovrebbe ora istruirci al peggio.

E questo perchè la tragica realtà che si mette sotto il tappeto è che delle oltre 13 mila testate nucleari presenti sul pianeta, ben 5.500 sono nelle mani dell’aggressore Putin. Molte di esse sono più potenti di quelle sganciate (unico caso nella storia dell’umanità) dagli USA su Hiroshima e Nagasaki, ma molte sono più piccole, ovvero le cosiddette “testate tattiche“. Quelle che distruggono tutto ma solo nell’arco di qualche chilometro e proprio per questo che potrebbero essere oggetto di tentazione maggiore per chi le possiede ad usarle nel momento in cui si dovesse vedere messo alle strette. Anche perchè l’uso di queste “testate tattiche” non è regolato da alcun trattato internazionale a differenza di quelle più potenti, cosiddette “strategiche“.

Qui in Italia ne ospitiamo una quarantina di testate atomiche americane (nelle basi di Aviano e Ghedi), per cui faremmo bene a preoccuparci (invece di continuare a dilettarci tra fautori dell’armiamoci e partite da sofà contro pacifisti e dubbiosi ascritti d’ufficio dai primi come figli di Putin) per davvero e pretendere di sapere cosa fare nel malaugurato caso in cui una bomba atomica venisse sganciata sopra di noi.

Ma esiste nel nostro Paese un piano in materia di casistica bellica nucleare? Non se ne ha notizia, mentre esiste un “Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche” predisposto dalla Protezione civile nel 2010 ma che è riferito a fughe radioattive provocate da incidenti in centrali nucleari straniere e che potrebbero raggiungere anche il nostro territorio.

Insomma, sembrerebbe ripetersi quell’andare in guerra in Russia con le scarpe di cartone…..nel mentre a fronte delle nuove forniture di armi all’Ucraina l’ambasciatore russo negli Stati Uniti ha dichiarato a Newsweek che “sono pericolose e provocatorie” e possono portare “USA e Russia sulla via del confronto militare diretto“.

Non possiamo che sperare rimangano solo parole e in attesa delle istruzioni da parte del governo, chi volesse può farsi un’idea delle conseguenze di una esplosione nucleare sul proprio territorio inserendo località, potenza della testata e qualche altro parametro sul sito di un simulatore on line creato da Alex Wellerstein, storico delle armi nucleari dello Steven Institute of Technology di Hoboken, negli Stati Uniti: https://nuclearsecrecy.com/nukemap/ .