E’ se ci fosse l’ombra del ”ricatto” nella vicenda bufali ?

A confermarlo il corposo memorandum di richieste e priorità diffuso nella mattinata di venerdì 26 agosto e con un interrogativo preciso di taglio andreottiano che a ”pensare male forse ci si azzecca” circa il silenzio e l’assenza di confronto con la Regione Campania e il Ministero della Salute. Forse sono sotto ricatto? E da chi? Nessuna risposta e i problemi sono tutti lì, con le aziende che chiudono, gli animali macellati e un settore in crisi. A chi giova? Domande girate in campagna elettorale ai leader di partiti, senza preclusione alcuna, che sul problema degli allevatori di bufali devono confrontarsi. Non possono girarsi dall’altre e,sopratutto, devono dimostrare di volere e poter incidere. Anche da questo si misurerà l’eventuale consenso e non solo degli allevatori. Oggi la senatrice Sandra Lonardo della Lista Mastella, che ha parlato di ”responsabilità”..Ed è quello che Gianni Fabbris e il coordinamento chiedono da tempo verso quanti continuano colpevolmente a tacere.



COORDINAMENTO UNITARIO IN

DIFESA DEL PATRIMONIO BUFALINO

La Senatrice Lonardo dagli allevatori a Borgo Appio: ognuno dica cosa ha fatto, basta promesse.

Puntuale alle 12 come previsto, la Senatrice Sandra Lonardo della LIsta Mastella – Noi di Centro è venuta oggi 26 agosto all’appuntamento con gli allevatori a Borgo Appio, ricevuta nel presidio dai trattori e dalle persone intervenute per ascoltarla.

La Senatrice ha rivendicato puntualmente il lavoro fatto negli anni a sostegno del Comparto Bufalino ed, in particolare, in quanto componente della Commissione Agricoltura del Senato.

Oltre che le innumerevoli interrogazioni presentate sia al Ministro dell’Agricoltura (prima a Centinaio, poi a Patuanelli) che sono rimaste nella quasi generalità senza risposta, ha raccontato, in particolare, il percorso che la ha visto proponente della richiesta di aprire una indagine conoscitiva presso la Commissione Agricoltura proprio sulla vicenda della tutela della filiera Bufalina. Percorso che ha prodotto in due anni di audizioni un “atto di indirizzo unitario sottoscritto da tutti i partiti componenti la commissione” e che impegnava il Governo ad adottare una serie di misure e iniziative per intervenire nella crisi con, fra l’altro, l’apertura di un tavolo intersettoriale fra i diversi ministeri specifico sulla filiera bufalina e l’adozione di una serie di misure a sostegno dei produttori e della filiera.

La Senatrice ha ripercorso il lavoro fatto per “arrivare ad una risoluzione unitaria coinvolgendo tutti i partiti e per impegnare il Governo” che ha portato nel giugno 2020 ad adottare l’atto di indirizzo. “Atto rimasto inascoltato e mai applicato nonostante le mie molte sollecitazioni sia personali che istituzionali e formali fatte al Ministro Patuanelli ed al Sottosegretario Centinaio”.

“Non ci sorprende questo esito. Ci è sempre più chiaro come sul piano politico sia mancata la volontà politica di risolvere e affrontare i problemi. Un atto, comunque, lacunoso” ha sostenuto Fabbris, ricordando che “il Coordinamento Unitario ha chiesto anche attraverso la disponibilità formale della Senatrice Lombardo e di altri parlamentari incontrati e sollecitati fra maggio e giugno scorso, a riaprire la discussione ed a cambiare i contenuti di quel documento dal momento che era fondato su alcune evidenti falsità che sono emerse successivamente sia per l’operato della magistratura sia perchè i fatti li hanno smentiti.” Fabbris, ha fatto esplicitamente riferimento al fatto che quell’atto “pur importante” assumeva le posizioni della Regione Campania e dei suoi esperti che sostenevano evidenti falsità sulla vicenda della vaccinazione e dell’autocontrollo.

La Senatrice Lonardo ha nuovamente dato conto di come, in effetti, dopo l’incontro con i componenti del Coordinamento che avevano avanzato una richiesta formale alla Commissione Agricoltura di riaprire la discussione e il confronto ascoltado, fra l’altro, i Ministri Patuanelli e Speranza oltre che il Presidente De Luca, grazie al suo interessamento tutti i gruppi presenti al Senato in Commissione hanno a giugno scorso sottoscritto una richiesta al Presidente della Commissione Agricoltura del Senato (Senatore Vallardi) di riaprire il ciclo di audizioni convocando il Coordinamento e i Ministri.

“Nonostante il Presidente Vallardi, della Lega, si sia detto disponibile non ha mai provveduto a convocare le sedute pur avendolo io stessa più volte sollecitato.

La Senatrice Lonardo ha rivolto un appello agli allevatori “Non fatevi prendere in giro e badate alla sostanza, chiedete a Salvini ed a Patuanelli del perchè non abbiano date risposte. Non basta venire ora a impegnarsi per il futuro, occorre dare conto del passato. I cittadini dovranno valutare attentamente chi e come dia garanzie di mantenere glki impegni”.

Prima di chiudere il confronto, la Senatrice ha risposto ad alcune domande sull’operato della Giunta Regionale della Campania e sulla responsabilità dei suoi esperti: “Io sono una parlamentare e rispondo per il mio ruolo istituzionale in parlamento ma sono stata Presidente del Consiglio Regionale della Campania ed ho sempre assolto al mio ruolo nella convenzione che la Regione debba garantire a tutti l’ascolto anche quando questo è scomodo. Non so perchè il Presidente De Luca e l’Assessore Caputo neghino il confronto, so che a casa Mastella, chiunque bussa trova una porta aperta come gesto minimo di correttezza e ascolto”.

Anche la giornata di oggi si è conclusa sotto i gazebo del presidio condividendo il sapore straordinario della Mozzarella di Bufala prodotta con il latte degli allevatori del territorio e dai caseifici artigianali che animano la mobilitazione. Ancora una volta il rito di condividere un cibo unico frutto del dono di animali antichi e della fatica di uomini e donne che stanno resistendo nonostante l’aggressione della speculazione e del malgoverno si è riprodotto rendendo sempre più evidente le ragioni della mobilitazione.

La resistenza degli allevatori non si fermerà



LA RIFORMA AGRARIA UNA PRIORITA’

La prossima sia una legislatura di Riforma per la nostra agricoltura

Rimettiamo al centro i diritti di chi produce, dei cittadini e delle comunità.

Se un intero settore come quello dell’allevamento bufalino, strategico per l’agroalimentare italiano, è a rischio di una crisi mortale, non è un caso.

Negli ultimi dieci anni abbiamo perso il 20% delle aziende agricole e l’8% del lavoro,

per noi è un segnale terribile. Se l’Italia si è trasformata da grande Paese del lavoro della

terra e produzione del cibo a piattaforma commerciale speculativa, non è stato per un

processo “naturale” ma per le scelte sociali e politiche che ci consegnano un modello

che rende marginale il lavorare, gestire la terra, e pescare nel mare svuotando il cibo di

contenuti legati al territorio con i cittadini trasformati in consumatori senza diritti.

Accade, così, che mentre si celebrano i meravigliosi fasti del Made in Italy, i nostri agricoltori, allevatori e pescatori vedono crollare i redditi, i nostri prodotti rimangono nei campi, il nostro patrimonio fitogenetico è privatizzato, i braccianti vedono comprimere condizioni di lavoro e salari, le campagne si desertificano di

attività di cura e tutela, ai cittadini viene offerto un cibo sempre meno legato al territorio ed al nostro lavoro e

la sicurezza alimentare si trasforma da diritto per tutti a merce a caro prezzo.

Molte mistificazioni sono state usate per coprire la realtà della crisi come se i nostri nemici fossero fuori dai nostri confini; l’aggressione al nostro patrimonio agricolo, in realtà, avviene soprattutto qui, nelle scelte che

lasciano mano libera alla speculazione per cui l’Italia è solo occasione per lucrare sulla storia della nostra produzione del cibo accaparrandosi marchi e brevetti per manipolarli con materie prime provenienti da altri territori agrari e comunque sottocosto rispetto ai costi produttivi delle nostre aziende. E’ l’idea dell’agricoltura come reparto all’aperto della produzione industriale e degli agricoltori come cottimisti nelle mani della commercializzazione e della finanza speculativa. In gioco, in realtà, c’è la tenuta di un patrimonio di lavoro e saperi.

Oggi ci rivolgiamo a Voi che vi proponete al voto, per chiedervi di assumere responsabilità, di segnare

discontinuità con le scelte del passato e di contribuire ad un percorso nuovo che porti in parlamento e nelle

istituzioni lo sforzo di riaprire la speranza di un futuro di dignità per chi lavora la terra e consuma il cibo.

Serve un cambiamento di approccio e l’urgenza di atti che invertano il quadro della crisi della nostra

agricoltura e del diritto al cibo, alla salute ed all’ambiente; serve una Nuova Stagione di Riforme.

La Riforma Fondiaria degli anni ‘50 fu la risposta alle istanze ed alle lotte dei contadini e permise al Paese di

uscire dal Medioevo del latifondo; oggi, abbiamo bisogno una nuova Riforma che faccia i conti con il nuovo

latifondismo finanziario, la speculazione, la perdita di funzione della nostra agricoltura produttiva,

l’abbandono della terra, i rischi per sicurezza alimentare e ambiente e che, coinvolgendo e stimolando scelte

sociali responsabili, conquisti un quadro di regole e di azioni che le favoriscono.

La Nuova Riforma Agraria di cui abbiamo bisogno è il quadro di tutela dell’agricoltura produttiva come

diritto sociale collettivo e Patrimonio fondamentale; a partire da questa scelta, vanno rimodulate le priorità: al

cibo, al reddito, al salario ed ai diritti del lavoro, alla sostenibilità, alla salute ed alla tutela ambientale, alla

riproducibilità a risorse primarie come l’acqua, la terra, l’energia, alle risorse fitogenetiche.

Il Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino insieme ai movimenti, le associazioni, le

realtà sociali e sindacali impegnate in Italia ad affermare la Sovranità Alimentare convocate a Casal di

Principe, propone 10 primi obiettivi per il confronto con le forze politiche

adottare regole per la trasparenza delle filiere e degli scambi agroalimentari e contrasto al dumping

garantire che il prezzo al campo abbia un minimo capace di remunerare i costi e gli investimenti

favorire l’agricoltura e il cibo di territorio e la trasformazione artigianale

piano per la valorizzazione delle specificità territoriali e disentificazione dei sistemi agrari

riforma degli Enti e uso della spesa pubblica agricola responsabile, efficace, giusta e trasparente

sostenibilità dei cicli produttivi (ambientale, energetica, del lavoro, economia circolare), decarbonizzazione

piano per l’uso sociale delle terre ai giovani, la forestazione a prevenzione del dissesto ambientale

garantire i diritti (al cibo, alla terra, alle risorse fitogenetiche, alla salute, al reddito e al salario)

ricontrattare in Europa le scelte fondamentali a tutela e rilancio dell’Agricoltura Mediterranea

riforma del sistema della Rappresentanza agricola fondata sulla libertà e l’autonomia sindacale,

interrompendo la commistione fra gestione economica e consociazione che limitano e compromettono la

funzione democratica del sindacato in agricoltura

Brucellosi e TBC Bufalina in dieci anni sono aumentate dall’1% al 18% per effetto del

Piano fallimentare della Regione Campania – 140.000 animali inutilmente macellati pur

essendo sani nel 98,6% dei casi – 300 aziende (su 1.000) hanno già chiuso e altrettante

sono a rischio – Migliaia di posti lavoro e centinaia di milioni di euro in fumo per la

Provincia di Caserta – la speculazione ringrazia ingrassandosi sempre di più

Abbiamo chiesto:

RIFORME E COINVOLGIMENTO PER CAMBIARE LA

STRATEGIA FALLIMENTARE DELLA REGIONE E DEL

MINISTERO DELLA SALUTE

Mesi di mobilitazioni degli allevatori per risolvere i problemi

Decine di ricorsi che pendono nelle sedi legali

Nostre le uniche proposte credibili di soluzione in campo

Con noi il meglio del pensiero scientifico indipendente

Con noi i sindacati non compromessi con la gestione del passato

Con noi gli attivisti e l’impegno civile anti camorra

Con noi tanta parte dei sindaci e delle istituzioni di base

Con noi i migliori Avvocati e Giuristi

Quali sono le risposte della Regione?

Dopo i primi timidi segnali d’apertura e le promesse non mantenute, sono venute solo provocazioni e

accuse strumentali agli allevatori. La Regione, invece di riconoscere il fallimento del vecchio piano e

cambiare il nuovo per renderlo efficace sostituendo i responsabili del fallimento, continua

irresponsabilmente a lanciare vuoti proclami polizieschi, mistificando di un “ascolto e una sensibilità”

inesistenti. Invece di aprire al confronto con gli allevatori, continua a trincerarsi dietro le bugie

ampiamente dimostrate di “Professori” e dirigenti promotori e gestori del fallimento che cercano di

mantenere le proprie posizioni e rendite di potere ostacolando il cambiamento e le soluzioni possibili.

Quali sono le risposte del Governo e del Parlamento?

In un continuo gioco allo scaricabarile,

Il Ministero dell’Agricoltura si è sempre dichiarato “incompetente” (come è possibile che lo sia se la

filiera della mozzarella di bufala vale circa 2 miliardi del nostro agroalimentare?);

il Ministero della Salute ha avallato e in alcuni casi ispirato tutte le scelte della Regione Campania.

Il Parlamento ha adottato in Commissione Agricoltura al Senato un atto di indirizzo fondato sulle

informazioni errate fornite dalla Regione Campania e le interrogazioni di diversi parlamentari sono

rimaste praticamente senza risposta con il Ministro della Salute che ha continuato a leggere le veline

scritte sotto dettatura di quei centri di interesse colpevoli della crisi

PERCHÉ IL GOVERNO CAMPANO E IL MINISTERO DELLA SALUTE NON ASCOLTANO?

SONO SOTTO RICATTO? DI CHI?

Nel frattempo la situazione sta esplodendo!

La vita nelle campagne diventa insopportabile sia per i rincari dei costi e la crisi ambientale che

colpiscono tutta l’agricoltura di Terra di Lavoro, sia per gli effetti del fallimento della Regione (300

aziende già chiuse su 1000, migliaia di posti di lavoro persi, tantissime aziende a rischio di chiusura),

sia perché il Nuovo Piano si è impantanato e le aziende sono allo sbando mentre continuano gli

abbattimenti inutili e non si avvia la prevenzione. Il cibo è sempre più a rischio!

COSA NE PENSANO LE FORZE POLITICHE CHE CHIEDONO IL VOTO PER LE ELEZIONI 2022?