E Saverio ricorda: Non dimentichiamo la consulta agricola per Matera

Un ricordo alla festa della transumanza delle vacche podoliche di allevatori come Gaetano Scarilli, che svernano puntualmente nel Parco della Murgia, tra il suono dei campanacci e il latrare dei pastori abruzzesi o maremmani e un progetto, ma diciamo una necessità, che è quella di riprendere la consulta agricola di Matera. E del resto nel simbolo della Città dei Sassi c’è un bue (il Bos Lassus) con una fascio di spighe di grano (varietà senatore Cappelli?) in bocca. A ricordarlo è Saverio Tarasco che al Parco e all’agro materano è legato, nel solco di tradizioni e buone pratiche che rischiano di finire male. Un messaggio, ma anche un impegno personale, a riportare il tema-progetto in consiglio comunale dopo il voto del 25 e 26 maggio. Pronti con i campanacci…



LA CONSULTA AGRICOLA COMUNALE

Queste immagini ritraggono le edizioni passate della Festa della Transumanza, che celebrava la partenza delle mucche podoliche verso i pascoli estivi. Era un’occasione di festa, ma anche di confronto su temi legati alla ruralità del nostro territorio e del Parco della Murgia.

Oggi, purtroppo, non possiamo più rivivere questi momenti: non esistono più mandrie di podoliche. Allevatori come Gaetano Scarilli non hanno trovato eredi, e la Murgia, per secoli custode di tradizioni pastorali, rischia di perdere una parte fondamentale della sua identità.

Fra i compiti del Comune si rischia di dimenticare un settore cruciale: l’agricoltura e la zootecnia, che offrono enormi potenzialità di crescita poco valutate.

Tra le proposte per rilanciare il settore agricolo, ho apprezzato quella avanzata dalla CIA (Conferenza Italiana Agricoltori) per la riattivazione della Consulta Agricola Comunale, che permetterebbe agli agricoltori di dialogare direttamente con l’amministrazione per lo sviluppo del settore .

L’auspicio è quello di restituire all’intero territorio rurale al Parco della Murgia la sua vera economia e tradizione culturale e storica, e ai turisti il rispetto di questi luoghi, testimonianza di fatica, lavoro e buone pratiche che hanno difeso il nostro immenso patrimonio agro-pastorale.