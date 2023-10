E’ Salvatore Passarelli il segretario provinciale di “Verdi è popolari”

E’ il policorese Salvatore Passarelli ad essere stato nominato segretario provinciale di “Verdi è popolari” , la creatura nata nell’ottobre 2021 ad Assisi ed opera dell’inossidabile Gianfranco Rotondi (fedele coprotagonista delle stagioni berlusconiane e sempre ben solidamente impiantato nell’area di centro destra) che ha così colorato di verde lo storico scudo crociato democristiano (coerentemente con l’essere un “cespuglio” della coalizione), di cui è fedele custode da dopo lo scioglimento della balena bianca. Quando naque “Verde è Popolare” fu assicurato pomposamente che “non è un nuovo partito, ma una grande lista elettorale”. Ma le promesse in politica -come tristemente la cronaca ci insegna- sembrano essere tutte fatte da ex marinai. Ma tant’è! E tornando alla notizia: “Passarelli, -si legge nella nota diffusa- policorese di 39 anni, lavora nel settore della ricettività alberghiera e ha maturato diverse esperienze in Italia e all’estero nel campo della ristorazione, in qualità di direttore di sala. Attualmente lavora per conto di una catena alberghiera con sede principale a Rimini. Salvatore Passarelli, che si è già impegnato in politica negli anni scorsi, ha sposato quest’anno il progetto di “Verdi è popolari” per dare il suo contributo alla rilancio della Regione Basilicata.”

Il neo segretario ha dichiarato: “Condivido i valori di “Verdì è popolari” e sono convinto che questa scelta mi consentirà di svolgere nel migliore dei modi l’attività politica che intendo portare avanti per il benessere della mia terra. Voglio ringraziare l’onorevole Gianfranco Rotondi, leader nazionale di “Verdi è popolari” e il coordinatore nazionale dei Circoli di “Verdi è popolari”, Giampiero Pilla per aver creduto nelle mie potenzialità. “Verdi è popolari” è presente in 12 Comuni della provincia di Matera e stiamo lavorando affinchè il nostro partito possa continuare a crescere nel territorio materano. Siamo aperti a tutti coloro che condividono il programma e i valori del nostro partito e vogliono collaborare con noi. Per quanto mi riguarda credo di aver fatto la scelta migliore e sono aperto ai suggerimenti di tutti coloro che vogliono il bene del nostro territorio”.

