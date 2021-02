Nella giornata di ieri, a Scanzano Jonico si è svolta una riunione del direttivo e degli iscritti del locale circolo del PD che ha preso atto delle dimissioni dalla carica di segretario (per ragioni personali e lavorative che non gli permettono di adempiere al suo mandato) del segretario cittadino Salvatore Pecchia.

In una nota si legge che: “Il dibattito che ha fatto seguito, presieduto dal segretario provinciale Claudio Scarnato, ha portato all’elezione del nuovo segretario, individuato nella persona di Rocco Durante, votato all’unanimità.“

Sarà, dunque, quest’ultimo a fare propria l’eredità di Salvatore Pecchia, che ringraziamo per quanto ha dato in questi due anni e mezzo da segretario e continuerà a dare al PD di Scanzano Jonico.

Sarà, inoltre, compito del nuovo segretario guidare il partito verso le prossime elezioni amministrative, momento cruciale e di svolta per il futuro del paese. A lui e alla squadra che formerà va l’augurio di un buon lavoro per il partito e per la nostra cittadina.”