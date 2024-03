E ricordate. Non è possibile il voto disgiunto…

…a chiedercelo in tanti, soprattutto quanti sono rimasti disorientati dall’ennesima diaspora socialista, con il Psi di Valvano a sostegno di Piero Marrese(Pd) per il campo progressista, Italia Viva in Orgoglio Lucano e Marcello Pittella con Azione a sostegno del riconfermato azzurro Vito Bardi. Comprensibile disagio, ma la legge è chiara: non è possibile il voto disgiunto. Chi vota un candidato in questo o quello schieramento automaticamente porta il consenso al candidato presidente. Niente equivoci o croci trasversali, che diventano oggetto di contenzioso in sede di spoglio e di verbalizzazioni. Campo in cui non ci avventuriamo. Del resto la chiarezza delle scelte, per quanti decideranno di esercitare il diritto dovere di andare a votare, è un bene per la democrazia . Il resto lo lasciamo alla riforma della legge elettorale, che a livello nazionale produce ancora storture e contraddizioni, con le liste bloccate senza preferenze e con quello squallido andazzo del trasformismo, con il passaggio di parlamentari e,a livello locale, di consiglieri eletti da una parte, che poi passano nei gruppi misti e poi si accasano là dove li portano gli interessi… In Basilicata, ricordiamo, si voterà domenica 21 e lunedì 22 aprile per eleggere il presidente e i 20 consiglieri regionali: 13 per la provincia di Potenza e 7 per quella di Matera. Una disparità rappresentativa e senza confronto, che ha portato alla lunga alla desertificazione territoriale, all’emigrazione, al taglio di servizi e alla perdita di autonomia decisionale, delocalizzata a Roma. Da parte le settimane di una Basilicata messa alla berlina sui media, per scelte di candidature inopportune, salti della quaglia e uscite social infelici, si va al voto con tre candidati presidenti.

Vito Bardi con Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Lista Bardi, Noi Moderati, Azione , Italia Viva

Piero Marrese con Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza verdi-sinistra, Partito Socialista Italiano, La Basilicata Possibile e +Europa, Basilicata bene comune nella quale è confluita Basilicata Oltre.

Eustachio Follia con Volt



Come si vota? La materia è regolata dalla legge elettorale del 2019, per eleggere il Presidente della giunta e i 20 consiglieri, con l’auspicio che ci sia una adeguata presenza di donne. Il sistema di voto sarà proporzionale tra le liste delle due circoscrizioni, Potenza e Matera (rispettivamente 13 e 7), mentre la soglia di sbarramento è fissata al 3%. In Basilicata è garantita anche la parità di genere con la doppia preferenza e l’abolizione del voto disgiunto (se voti per un consigliere, la preferenza andrà comunque al candidato governatore facente parte della sua lista o coalizione). Non è previsto il ballottaggio. Diventa presidente chi è suffragato con più voti. Tutto chiaro? Dopo la presentazione delle liste in Tribunale, le verifiche degli uffici l’avvio della campagna elettorale, che si intensificherà dopo Pasqua. Comizi, manifesti, il consueto bombardamento social e qualcuno si baloccherà per la miriade di banner da conquistare. Ma occhio alle disposizioni della legge elettorale, che troverete sul sito della Regione Basilicata o delle Prefetture . Restano appena 20 giorni prima del voto. La scommessa, come abbiamo commentato in altro servizio, https://giornalemio.it/politica/svegliaaa-astenuti-bianche-e-nulle-primo-partito-in-basilicata/, è quella di indurre indecisi e astensionisti (la volta scorsa si recò alle urne il 53 per cento degli aventi diritto) che stavolta potrebbero aumentare, visto il ‘’disorientamento’’ di tante cose cambiate all’ultimo momento e con alleanze e scelte che sembrano o vengono considerate non naturali. Basilicata, auguri…