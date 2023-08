E quel progetto di ‘’Parco Attrezzato’’ al borgo La Martella? Booh

Siamo fermi al bando del 2014, nell’ambito di quel ‘’Piano città’’ che avrebbe dovuto dare al Borgo La Martella un parco attrezzato con tutta una serie di funzioni che (allora l’azione di stimolo del comitato per il settantesimo non c’era ancora)avrebbe dovuto contribuire a ‘’ricucire’’ ( frase stra abusata) il borgo alla città. Nel frattempo si sono susseguite giunte di vario colore e sapore…, sindaci, assessori, dirigenti , piani annuali e triennali delle opere pubbliche e con Matera 2019, che ha fatto finire tante cose nel cassetto o le ha ridimensionate o cancellate. A ricordare quel progetto è Antonio Serravezza che, in vacanza, ha tempo per riflettere e far ricordare.si puo’ riprender? E’ finito per stralci in altra programmazione e con altra denominazione? Booh? Districarsi tra carte e memorie perse, visto il tourn-over naturale di amministratori, dirigenti e tecnici è un’impresa e richiede tempo e pazienza. Resta un Progetto che si avvia al decennale della commemorazione, mentre altri sono in corso d’opera che a La Martella attendono chiusura e gestione. E’ il caso il cantiere del Teatro Ludovico Quaroni come ci ha ancora una volta ricordato un residente della prima ora con l’intercalare materano ‘’ I quonn n’ ma dichiarè?’’ . Per farla breve: quando si chiude questa vicenda? E con un progetto di gestione che va preparato per tempo? Saggezza e concretezza popolare, naturalmente per ‘ricucire il borgo alla città’’ o no?



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Eppoi…eppoi i cittadini perdono la fiducia verso chi amministra. Quanti sono i progetti annunciati e finanziati dimenticati. Ecco questo è ciò che al cittadino fa perdere la fiducia anche degli stessi amministratori da loro stessi votati. Io, ad oggi, ho perso il conto dei progetti approvati e finanziati. Ci vorrebbe una pagina della nostra amministrazione che elencasse i progetti in essere e con un aggiornamento mensile per ognuno dello stato di avanzamento. Mi ricordo di un progetto pubblicato nel 2014 dall’assessore, all’epoca, Nicola Trombetta: “ECCO IL PARCO CHE SORGERÀ NEL BORGO LA MARTELLA.



Sarà un parco che nascerà su una superfice di 3 ettari. Saranno realizzate piste ciclabili, pedonali e campi da gioco, specie per i più piccoli. I lavori inizieranno, presumibilmente nel mese di ottobre. Il costo d’investimento supera di poco gli 800.000,00. Sarà un ulteriore motivo di interesse per visitare il borgo disegnato da Quaroni e voluto da Adriano Olivetti. Sarà un parco pensato per le famiglie e l’aggregazione sociale. “ Una descrizione che ha fatto sognare gli abitanti del borgo La Martella e i materani. Dopo nove anni il nulla assoluto, il cantiere mai aperto e i soldi stanziati ? Tutto svanito nel nulla e nel dimenticatoio, è vero il tempo riesce a far dimenticare e cancellare tutto. Dobbiamo avere ancora fiducia di chi abbiamo votato per fare gli interessi della comunità? La serietà è una parola difficile da spiegare e da trovare. Ho capito che chi, per troppa serietà, ha dimenticato le promesse e chi, per troppa leggerezza, ha dimenticato la serietà.

IL COMUNICATO STAMPA DEL 6 AGOSTO 2014

La realizzazione di aree verdi urbane e la riqualificazione di alcune infrastrutture nel borgo la Martella, la messa in sicurezza della scarpata in via Nino Rota, l’adeguamento e la messa in sicurezza della rete viaria pubblica denominata strada comunale Matera – Madonna di Picciano, la riqualificazione della pensillina allo stadio XXI Settembre “Franco Salerno”, la realizzazione di 8 alloggi solo alcune delle principali opere pubbliche che sono state messe a gara in queste ore per un investimento complessivo di circa 3 milioni e mezzo di euro.

I progetti sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco, Salvatore Adduce e gli assessori Nicola Trombetta e Pasquale Lionetti.

Il progetto definitivo nel borgo La Martella si prefigge l’obiettivo di accrescere la fruibilità degli spazi pubblici di tipo ricreativo esistenti con interventi mirati al miglioramento delle condizioni complessive sia in termini di utilizzo che di sicurezza.

“L’investimento previsto – ha detto Lionetti – è di circa un milione di euro ed è il primo appalto nell’ambito del “Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città” finanziato dal ministero delle Infrastrutture. IL finanziamento complessivo di 8.940.000 euro venne ripartito in quattro capitoli: Borgo La Martella, realizzazione di 8 alloggi di edilizia pubblica (1.780.000 euro); Riqualificazione teatro biblioteca (1.892.051,87 euro); Verde attrezzato e infrastrutture (846.936,88 euro); scuola di via Bramante (4.420.000 euro)”.

La superficie oggetto d’intervento nel borgo La Martella, da attrezzare a parco pubblico, ha vocazione di area a verde urbano con funzione di connessione pedonale e ciclabile tra le aree residenziali e i servizi scolastici insediati.

“Il parco pubblico in formazione – ha detto Trombetta – andrà così a costituire ulteriore attrezzatura di servizio al Borgo La Martella con funzione di aggregazione sociale e di svago, nonché quale polmone ambientale ed ecologico. Andrà pertanto privilegiata la tipologia di area a verde aperta per garantire il suo attraversamento pedonale e ciclabile negli orari scolastici ed anche serali nonché I’insediamento di aree per il gioco, in particolare, dei più piccoli; la vegetazione sarà d’alto fusto atta alla migliore visibilità nell’obiettivo di incrementare l’ossigenazione della zona”.

L’intervento previsto consiste nella riqualificazione delle aree a verde pubblico ed attrezzato del Borgo La Martella con realizzazione di un’area giochi per i bambini, un parco agrario dotato di orti familiari, un parco attrezzato che comprende varie zone, il giardino della scuola, il roseto e l’area adibita allo sport, una piccola villa urbana, e la sistemazione a verde e parcheggi delle aree esterne al campo di calcio.

“Nell’ambito del processo di partecipazione dei cittadini – ha detto il sindaco, Adduce – si avvia un progetto sperimentale per la valorizzazione di una parte delle aree verdi attrezzate del Borgo La Martella, attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini privati che vogliono considerare la possibilità di coltivare appezzamenti di terra all’interno di un Parco Agri‐Urbano appositamente progettato. Abbiamo l’obiettivo di favorire, sostenere e valorizzare la coltivazione del verde produttivo coinvolgendo non solo le persone anziane ma anche le famiglie, i giovani nonché i cittadini provenienti da diversi paesi, garantendo forme di aggregazione multietnica diretta al confronto e allo scambio di conoscenze e di educazione al corretto utilizzo del territorio”.



Il bando è stato pubblicato ed è già on-line sul sito del Comune di Matera.

Sempre nell’ambito del Piano Città è stato pubblicato anche il bando riguardante la realizzazione di 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata per un investimento complessivo di un milione e 780 mila euro. In particolare questo intervento va ad integrare il contratto di quartiere Borgo La Martella che prevede la realizzazione di ulteriori alloggi Erp (6 alloggi domotici e 8 di bioedilizia.

L’altro bando già pubblicato riguarda le opere di messa in sicurezza della scarpata esistente nel quartiere di Serra Rifusa tra recinto Nino Rota a monte e il centro di quartiere Acquarium a valle. L’importo complessivo è di 500 mila euro rinvenienti dal bilancio comunale. I lavori dureranno quattro mesi.

Inoltre è stato pubblicato il bando riguardante l’adeguamento e la messa in sicurezza della rete viaria publbica denominata strada comunale Matera – Madonna di Picciano. L’importo previsto è di circa 300 mila euro. I lavori non dovrano durare più di 90 giorni e dovranno concludersi entro il 15 dicembre 2014.

In queste ore, infine, sta per essere pubblicato il bando per la risistemazione della pensillina allo stadio XXI Settembre “Franco Salerno”. Importo previsto: 100 mila euro.