E Prisco firmò il contratto con i materani

Prima di lui e lo ha ricordato lo stesso leader di Democrazia materana Silvio Berlusconi a ‘’ a Porta a Porta’’ con l’assistenza dell’immarcescibile conduttore Bruno Vespa, con tutta una serie di impegni che fecero sognare il BelPaese. Per Matera niente voli pindarici, ma poche cose fattibili nell’interesse di tutti : da un aumento di 200 euro per integrare la retribuzione degli operatori ecologici e un concerto di Capodanno alla Cava del Sole, gratis per tutti e promosso per tempo. Una parte dei sette punti dell’impegno sottoscritto a nome dei materani che chiedono concretezza e attendono di partire dalle piccole cose per ragionare in grande. Luca Prisco ci ha messo volontà, tanta facciatosta e tanto cuore per Matera. Ora tocca ai materani il 25 e 26 maggio: c’è un contratto da realizzare..



IL COMUNICATO STAMPA

Un contratto con i materani, così Luca Prisco, candidato a sindaco della Città dei Sassi ha voluto concludere la sua campagna elettorale. Un atto attraverso il quale l’imprenditore, sostenuto dalla lista civica ‘Democrazia Materana’, ha voluto elencare gli impegni da portare a termine, in caso di elezione, nei primi tre anni di governo della città. Obiettivi da raggiungere almeno al 70 per cento, ruotanti attorno a 7 punti chiave: benessere e miglioramento della qualità della vita; transizione ecologica green e gestione dei rifiuti; transizione digitale, università, Zes cultura, riqualificazione del centro storico e delle periferie e sviluppo del settore turistico. In particolare l’imprenditore 49enne punterà ad aprire uffici comunali dedicati alle donne, all’Europa ed ai Sassi, ad abbattere attraverso finanziamenti Peba le barriere architettoniche, ad incentivare le attività del Terzo settore e ad aumentare di almeno 200 euro mensili le spettanze degli operatori ecologici dipendenti delle cooperative. Per il candidato civico sarà fondamentale riaprire il MuDeaM, la Cava del Sole ,le chiese rupestri e il Castello Tramontano, istituire una task-force comunale per la risoluzione immediata di problemi relativi alla manutenzione cittadina, riqualificare le periferie e ripristinare le aree verdi di Matera e i campetti rionali. Nel contratto Prisco ha ribadito la contrarietà all’apertura della centrale a biogas nel rione Lamartella e la necessità di sostituire i cassonetti cittadini della differenziata attraverso le isole ecologiche. C’è, poi, l’impegno a realizzare il ‘Mediterranean Bio – Park Matera’ un luogo destinato alla salvaguardia della biodiversità , della flora e della fauna con un ricovero per gli animali randagi. Quanto alla ‘transizione digitale’, l’imprenditore si dice pronto a riqualificare la ‘Casa delle tecnologie’ con il supporto dei talenti materani. Nel contratto, spazio anche a progetti per l’università con la creazione dell’Accademia Euromediterranea per la Cultura e l’incremento di nuovi corsi di studio per bloccare l’emigrazione studentesca. In merito alla ‘Zes cultura’, nelle intenzioni di Prisco c’è l’istituzione di un tavolo tecnico con tutte le associazioni culturali per intercettare i finanziamenti disponibili per il settore, il supporto alla nascita di nuove compagnie teatrali e la realizzazione di diversi eventi a carattere culturale, musicale, artigianale ed artistico. Tra gli altri impegni del candidato sindaco l’emanazione di un regolamento comunale per l’autorizzazione dei dehors in vetro per bar e ristoranti e l’esenzione della relativa tassa di occupazione di suolo pubblico per i primi 3 anni. In ultimo, l’attenzione per il turismo con il ripristino di tutti i grandi eventi culturali cittadini, le grandi mostre internazionali, la partecipazione a fiere turistiche nazionali ed estere, con lo sviluppo del settore attraverso la promozione delle attività congressuali, religiose, sportive e cinematografiche.