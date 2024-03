E per il ”campo largo” di Basilicata un candidato presidente dal cilindro…

Dopo il passo di lato, almeno così pare di Angelo Chiorazzo, sembra spianata la strada per trovare una intesa tra Pd e M5S e poi per i potenziali partner del ”campo largo” ( il vecchio centro sinistra non esiste più, visto che in tanti si assiepano al centro) sul candidato presidente per le regionali del 21 e 22 aprile. Almeno sulla carta. Il nome non c’è ancora, ci mancherebbe. Anche perchè il ”pallino” del ”visto si candidi’ è passato nelle mani del leader Giuseppe Conte ( M5S), visto che il Pd ha dovuto rinunciare ad Angelo Chiorazzo e la segretaria nazionale Elly Schlein dovrà attendere il ”nome” o la rosa che vada bene per tutti. Ottimismo a parte il nome dovrebbe venir fuori nella giornata di domenica. Sabato in famiglia o in pizzeria e poi si vota in Abruzzo. Certo se si fosse ”quagliato” alla vigilia del voto con un ” abbiamo trovato la quadra in Basilicata” sarebbe stato diverso. Vietato sbagliare e la ”novità” a tutti i costi potrebbe portare al classico nome preso dalla ”società civile”, senza esperienza amministrativa. Onesto, capace, finchè si vuole, uomo o donna che sia. Ma la Basilicata ha bisogno di credibilità, capacità e concretezza, come già visto in passato. E’ il fattore ”C” che manca da tempo, insieme a una quarta da evitare che sta per comparizio o comarizio, nel solco di un familismo amorale che ha contribuito a far perdere autonomia decisionale,ad accrescere il deleterio accentramento regionale di funzioni ( lo sconquasso della Sanità senza… speranza è tra questi) e all’emigrazione. Se i giovani, futuro della Basilicata, vanno via ci saranno pure responsabilità e irresponsabilità che hanno favorito questa deriva. E allora che dal cappello a cilindro che campo largo venga fuori una scelta sensata,dalla Basilicata, anche se nome e cognome non cominceranno con la lettera ”C”.