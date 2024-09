E ”Paterino” calò il jolly in consiglio…

…Tant’è che il creativo Sergio Laterza ha pensato bene di inserirlo nella collana di Materopoli che ripropone becco, zampe, mani e buona lena, che è una prerogativa disenyana del papero più costante del mondo. Raffigurato mentre inserisce quattrini nel lucida monete, leggendo tutto quanto ha fatto di buono l’Amministrazione cittadina per meritarsi la fiducia del consiglio e dei cittadini. E ”Paterino” è uno che le carte le legge, in commissione lavora sodo e quando dall’altra parte degli scranni consiliari si accusa che non è stato fatto nulla e che amministratori e maggioranza debbano andare a casa e allora non ci sta. Così si ‘becca’ volentieri con i colleghi delle opposizioni, una e più volte, che gli rinfacciano la ”coerenza” di altre stagioni della politica con altri sindaci. ”Paterino” rispedisce tutto al mittente e tra dimensioni stellari e perimetri da campo dimetrico continua a ripetere e a lucidare le monete dell’impegno politico. E così viaggiano anche sui social spezzoni video degli interventi consiliari. Lui non molla. E ci mette ”becco” fino alla scadenza del mandato e, chissà, di una prossima candidatura con uno schieramento da costruire. Da Sergio Laterza ci attendiamo una seconda puntata. Ora Paterino ha preso fiducia e i numeri, anche se risicati,gli hanno dato ragione…