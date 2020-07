Brunella, Rosa, Patrizia,Angela o Silvana alla guida del Comune di Matera? Chissà… Saranno le mode che impazzano e le tante teste di melone in giro o di ”quarone” come si usava un tempo che impazzano sopratutto tra le file del centrosinistra dei Salvatori dello scranno a vita o del centrodestra di mussoliniana memoria, ma la Cometa Neowise (chioma viva) non ha mostrato in toto la sua scia fluente. Per cui i Magi, il popolo dei votanti non ha potuto orientarsi sulle scelte dei sindaci o dei candidati. Solo cinque stelle, quelle di Domenico Bennardi, ma di mattina davanti all’ingresso monumentale dell’ex stadio Luigi Razza. La cometa l’ha vista, tra i pochi, il Magio Antonio Serravezza dall’osservatorio di contrada Agna Le Piane. Per lui la visione porterà fortuna a Matera e questo tra tendenze e sondaggi dovrebbe individuare il candidato sindaco. Un sindaco o,meglio, una sindaca dai capelli lunghi? Si cambia. Preparate i doni per la bambinella. Oro, incenso (o Vincenzo) e birra come canta una nota canzone di zucchero. E un mazzo di rose bianche e azzurre, i colori di Matera



Cometa Neowise nel cielo di Matera.

Dal cielo di Matera, ma non solo, è visibile la cometa Neowise. In questa metà del mese di luglio è possibile ammirarla ancora più facilmente.

Matera è in grado di regalare spettacoli più unici che rari. Da qualche giorno è apparsa in cielo la cometa Neowise visibile in piena notte anche a occhio nudo, basta allontanarsi dal centro illuminato. Infatti, in questo periodo la cometa è al massimo della sua luminosità ma, secondo le previsioni, salirà sempre più in alto fino alla fine di luglio. Ieri sera, senza la luce della luna, che non disturbava la vista la cometa si stagliava nel cielo buio ed è possibile vederla comodamente per tutta la notte. Io l’ho ammirata guardandola dalla Murgia, basta puntare lo sguardo nei pressi del Grande carro o Orsa Maggiore.

Giovedì 23 luglio (oggi)dalle ore 21 la cometa Neowise toccherà la minima distanza dalla Terra, cioè solo 103 milioni di chilometri.

Dicono che le comete portino sfortuna mentre io spero che porti fortuna alla nostra città. Ovviamente nessuna cometa potrà mai peggiorare le sorti della nostra amata e bistrattata città. Come si semina, di conseguenza si raccoglie. Affidiamoci alle nostre razionali capacità, che vanno solo indirizzate. Che la cometa Neowise sia come una scopa e ramazzi via tutto l’intasato vecchiume e apra nuovi spazi senza frontiere mentali. Che ci sia un aumento di strette di mano e di abbracci disinteressati (salvo virus a corona). Che da un nuovo cielo azzurro piovino fioretti di speranze realizzate, e così sia…