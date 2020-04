28 giorni di sciopero della fame su diritti umani , giustizia, democrazia, legalità, con una serie di iniziative via social e nel reale, dai balconi di casa, che hanno lanciato più di un sasso nelle acque venifiche del lago della pandemia alimentato dal virus a corona ” covid 19”. E poi nel giorno di Pasqua la decisione di Maurizio Bolognetti, segretario dei radicali lucani e membro del consiglio generale del partito radicale una decisione di ”sospendere” la protesta in attesa che si muova qualcosa, da parte di “chi deve e sa ascoltare’ sulle tante istanze e interrogativi sollevati. E lo ha fatto ‘ a Pasqua, in occasione della VI marcia di ”Amnistia per la Repubblica”, organizzata dal Partito Radicale. Risposte che devono venire dall’Italia, ma anche dall’Unione Europa e dalla Comunità internazionale. Situazione di attesa. Ma con una voce, quella di Papa Francesco, e di semplici cittadini che continuano a denunciare, interrogarsi. La lotta prosegue.Attendiamo sviluppi e segnali di libertà e democrazia

LE MOTIVAZIONI DI BOLOGNETTI

Ho comunicato attraverso le frequenze di Radio Radicale, nel corso della VI marcia di Pasqua “Amnistia per la Repubblica”, organizzata dal Partito Radicale, la sospensione dello sciopero della fame. sottolineo sospensione. Questo per onorare le straordinarie parole di Papa Francesco, per onorare i miei compagni del Partito Radicale, coloro che nelle scorse ore mi hanno scritto (ad iniziare da Giuseppe Moles, Gianni Pittella, Enrico Sbriglia, Maria Elena Lacquaniti), Assostampa Basilicata, i miei compagni lucani e quelli che da tutta Italia hanno dato corpo al Flash mob e alla Cacerolada, che pur da “confinati” abbiamo organizzato in questi giorni e settimane di lotta, resistenza e resilienza, di proposta e non di protesta.

Diamoci tempo, voglio darmi tempo (dopo 28 giorni complessivi di sciopero della fame), augurandomi che chi deve e chi può sappia ascoltare.

Il Satyagraha (insistenza per la verità) radicale prosegue. La necessaria lotta, prosegue.

Per la democrazia, la giustizia e la giustizia sociale, i diritti umani, la verità, la Costituzione. Per la comunità penitenziaria, per il diritto alla salute. Con gli agenti di Polizia penitenziaria e con i nostri medici e infermieri. Per gli art. 27 e 32 del dettato costituzionale. Per il diritto umano alla conoscenza e per dire stop all’attento ai diritti politici dei cittadini.

Per la vita del diritto e il diritto alla vita.

Vediamo cosa ci riserveranno le ore a venire.

Buona Pasqua

Maurizio Bolognetti