E ora pieno sostegno al referendum di autonomia differenziata

Un invito deciso, coerente, a difesa dell’Unità nazionale,della Costituzione e della credibilità di un Paese, che non può essere raggirato e, peggio, tradito, da parlamentari eletti al Sud nelle liste dei partiti di governo ma che hanno votato ‘’allineati e coperti’’ per la legge spacca Italia portata avanti con il voto parlamentare. Era e resta un tradimento, aldilà della riforma al Titolo V della Costituzione avviata da governi di centrosinistra. Il convegno di Ceglie Messapica, al quale ha partecipato, con puntuali riflessioni l’avvocato Leonardo Pinto di Matera, è stato un ulteriore contributo a respingere legge e progetto disgregante di Autonomia differenziata.



*QUESTIONE MERIDIONALE E AUTONOMIA DIFFERENZIATA*

Se ne è parlato nel convegno tenuto venerdì 19 luglio a Ceglie Messapica (Brindisi), nel Giardino del Museo Archeologico e Museo d’Arte Contemporanea; moderato dall’Avv. Isabella Vitale, capogruppo al Comune del movimento “Radici di Impegno”; *relatori* , oltre me, *la Prof.ssa di Liceo Gabriella Ciccarone, dirigente CGIL settore scuola e la giovane prof.ssa di diritto costituzionale Luana Leo* .

Il confronto é stato molto interessante e partecipato anche con interventi stimolanti da parte del pubblico.

*Ho ribadito la mia posizione storica sulla “questione meridionale”, inammissibile in uno Stato unitario, meglio Stato-Nazione, qual è quello italiano. Infatti, il problema “mezzogiorno”, a mio avviso, è un problema nazionale e non territoriale, considerato che dev’essere lo Stato, attraverso la corretta e completa attuazione della Costituzione Repubblicana, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale dei cittadini.*

Ho ricordato le posizioni significative sulla “questione meridionale” emerse nell’immediato dopo guerra:

* quella di *Manlio Rossi Doria, propugnatore di una riforma agraria che dovesse interessare i vasti comprensori delle campagne meridionali con relativa colonizzazione e prosecuzione della bonifica integrale avviata nel 1930;*

* l’altra, di *Pasquale Saraceno, che individuava la causa del divario tra Nord e Sud nella mancata unificazione economica dell’Italia e nel sottosviluppo industriale del Meridione;*

* ho ricordato *Adriano Olivetti, portatore di una visione imprenditoriale moderna, organica e partecipativa, di grande attualità nonostante il lungo tempo trascorso, secondo il quale la fabbrica non deve guardare solo all’indice dei profitti, ma distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia.*

*La Prof. Ciccarone* ha sostenuto l’attualità della “questione meridionale” ribadendo tesi gramsciane, superate dalla Costituzione Repubblicana con la nascita dello Stato-Nazione, che avrebbe dovuto e dovrebbe rimuovere le disuguaglianze sociali ed economiche degli amministrati.

*Unanime è stata la bocciatura della legge approvata sull’autonomia differenziata, esaminata e commentata sotto ogni profilo.*

*La costituzionalista Luana* ha sottolineato le contraddizioni che la stessa contiene e suoi effetti negativi non solo per il Sud, ma per l’intero Paese.

*La Prof.Ciccarone* ha, poi, illustrato le ricadute negative che si avranno nella scuola con l’inevitabile mancanza di uniformità didattica e formativa sul territorio nazionale.

Dopo aver richiamato i principi della solidarietà e sussidiarietà, sui quali si fonda la Costituzione Repubblicana, ho sottolineato l’incompatibilità dell’autonomia differenziata con la stessa sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico.

*Non é passata inosservata l’incoerenza politica della Meloni, la quale quando F.lli d’Italia era al 4% proponeva convintamente la soppressione delle regioni, ritenute il male assoluto dell’Italia in quanto centri di spesa, utilizzati dalla partitocrazia per moltiplicare carrozzoni, consulenze, occasioni di malaffare lontano dai riflettori.*

Dopo aver criticato l’improvvida riforma del Titolo V ad opera del centrosinistra, *il convegno si è concluso con l’unanime impegno e necessità di sostenere il referendum abrogativo della pessima legge Calderoli per evitare l’accentuarsi di disuguaglianze sociali ed economiche tra gli Italiani.*

Leonardo Pinto