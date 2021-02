Comunque vada a finire il tentativo in corso di formazione del governo, lo spettacolo di arte varia a cui il Paese sta assistendo è di uno squallore unico. Piroette, inversioni ad U, posizioni che si presentavano granitiche che si sono sfarinate in un nanosecondo, fatti prima descritti in accezione negativa che ora sono presentati nell’esatto opposto.

Con la discesa in terra di Supermario (dopo essere stato tanto evocato), la sua luce abbagliante sta convertendo tutti i lupi in pecorelle e trasformando tutti i problemi che sembravano dirimenti in quisquiglie. Formule? Ministri politici o tecnici? Mes, quota 100%, Ricovery….? Tutti coloro che su questo si azzuffavano fino a qualche a giorno fa, persino per le virgole, rispondono con un soave: deciderà Draghi!

Proprio come nella famosa pubblicità del Confetto Falqui: basta la parola! E speriamo di non doverci associare un giorno anche l’esito finale…..

Scusate, ma l’assistere a questa idolatria da parte di chi è stato eletto per assumere decisioni, governare, è una delle pagine più vergognose della politica di questo Paese a cui ricordiamo di avere assistito.

Indecente poi quella corsa a salire sul carro. Qualcuno al grido iniziale del “vengo anchio, no tu no….“, con quel “tu no” subito rimangiato per non rischiare di rimanere lui a terra….

Il più lesto ad offrirsi incondizionatamente a Draghi è stato il PD che, nei tre momenti topici di questa legislatura, ha seguito sempre la linea dettata da Renzi. La prima volta, dopo le elezioni, quando subì il diktat contro un governo con il M5S. Poi, quando dopo la caduto del Conte1 subì la sterzata per il SI al governo con il M5S. Ed ora, dopo lo sfascio del Conte2, l’accettazione del desiderata renziano di un capo del governo diverso da Conte (che il PD diceva di voler difendere sino alla morte). Ciliegina su questa enorme torta di incoerenza è stata la piroetta sul niet a Salvini. Zingaretti docet in sequenza rapida: “Noi e la Lega siamo alternativi“, dopo “La Lega nel governo? Vedrem.”, infine “Oggi si apre una stagione nuova. Salvini sull’Europa da ragione a noi“. E vai…..ora ci aspettiamo una bella crociera sulla Sea Watch, tutti appassionatamente, ammesso che Carola li raccolga da questo mare di guai.

Ma al PD si sono associati dopo un poco (pochissimo) anche M5S e LEU, anch’essi fino a qualche ora prima che giuravano “o Conte o elezioni“, pronti a sostenere ora-senza provare un minimo di imbarazzo- un esaltato “governo dei migliori” ….migliori del loro che è stato buttato alle ortiche come se fosse stato il peggiore. Ed è sceso in campo persino il fondatore come in tutti i movimenti topici dei movimenti in questa legislatura. Insomma, qui si fa il governo o si muore….l’Italia se ci entra, ci entra poco e a latere.

Sopravvoliamo sulla parte minore dei gruppi parlamentari, quelli che ci stanno quasi sempre e comunque (ripartiti tra i tanti – troppi fuoriusciti dai partiti di provenienza- con chi ha killerato il Conte2 ed varie altre schegge più o meno impazzite che vagano in cerca d’autore) per giungere alla già matura liquefazione della cosiddetta opposizione.

Berlusconi e i suoi hanno subito rotto gli argini di quella diga di argilla che è il centrodestra italico. Ma chi sta dando spettacolo da questa parte del palcoscenico è quella burletta di Salvini che ha dapprima intimato a Draghi di scegliere tra lui e il M5S, per poi sciogliersi in un “noi non mettiamo veti a nessuno“, evidentemente trascinato dall’entusiasmo del suo Richelieu padano, il Giorgetti, che ha paragonato “Supermario” a CR7. Talmente è stato fulminato sulla via di Palazzo Chigi che dal prossimo incontro con SuperMario lo vedremo uscire con la mascherina “Prima gli immigrati“.

L’unica che sembra reggere al canto del sireno Mario è sora Giorgia che è l’unica (dobbiamo ammetterlo) a proferire ragionamenti di una logica stringente e ad esserne conseguente. Vedremo fino alla fine se resisterà e voterà contro.

C’è poi tutto il capitolo dei media (la stragrande maggioranza dei quali ha fatto strenua opposizione al Conte2 ed evocato a più riprese SuperMario) da cui si assiste al capovolgimento del senso delle parole a seconda del soggetto e alla situazione a cui sono riferite. Se rivolte a qualcuno che si detesta hanno un senso, se a qualcuno che piace il senso è l’opposto.

Quando Conte cercava di allargare la maggioranza (pur dopo aver ricevuto la fiducia in tutti e due i rami del Parlamento) sollecitando il voto di ulteriori parlamentari: si è gridato ai voltagabbana che temono le elezioni, alla compravendita di voti. Insomma, una schifezza, una vergogna.

Se Draghi trova intere forze politiche che, come abbiamo visto, cambiano pareri e posizioni in modo così indecente, si parla di “responsabili“, “salvatori del Paese“……. Essi fanno cosa buona e giusta, anche senza nemmeno sapere cosa…..

E i tanti soloni che hanno sempre detto “prima i programmi“, e poi che “per un governo ci vuole l’anima“……Ora no, basta SuperMario…..basta lui, che farà sicuramente tutto bene. Qualunque cosa sia. Perchè meglio di lui non c’è nessuno.

Ricordate la ricorrente reprimenda contro le ammucchiate? Ovvero quei governi che pensavano di mettere dentro sinistra-centro-destra? Roba squallida……E Conte/M5S che prima hanno governato con Salvini e poi con PD/Leu? I peggiori trasformisti.

Ebbene ora che invece una ammucchiata la vuol fare una persona gradita si chiama “unità nazionale“, “salute pubblica, “coesione nazionale”“! Ed è una cosa bellissima.

Sono i miracoli di Sua Santità Mario. Quello che al solo suo apparire ha ridotto da 105 a 98 lo spread e mandato in brodo di giuggiole mercati e Confindustria. Mentre al confronto Conte, che l’1-6-2018 lo spread lo ha preso a 237 punti ed ora lo lascia a 105 (3/2/2021), è un puzzone.

Ma ora si è salvato pure quel “vulnus democratico” di cui si era macchiato Conte (a detta del suo killer) con il suo vizio di andare spesso in Parlamento (37 volte in sei mesi)…..Come? Con un incaricato primo ministro da appoggiare sulla parola, con un prendere o lasciare. Questa si che è democrazia.

Ma dopo lo spettacolo per noi arriverà il conto, che sarà salato. “Ririt,ririt…mò ca sciat a l’esatturia…” recita un detto del mio paesello.

Perchè quella dei governi tecnici che sarebbero neutri è una barzelletta. Sono molto più politici di quello che si vorrebbe far apparire: un commissario, proveniente dall’alta finanza, sceglierà indisturbato dove spendere i nostri soldi e c’è da scommettere che non andranno nella direzione dei più deboli. Scommettiamo?

Draghi con quella faccia d’angelo non ce la racconta giusta….