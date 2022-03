Come avevamo previsto, perchè chiaramente leggibile in quel passaggio “a differenza dell’atteggiamento assunto dall’Onorevole Meloni che ha difeso il suo uomo“ contenuto nel comunicato stampa di fuoco con cui Leone aveva accolto l’estromissione dalla giunta del Bardi bis (https://giornalemio.it/politica/il-ruggito-del-leone-offeso-e-ferito-che-salta-allopposizione-uscendo-da-fi/) e gettato in faccia a Forza Italia rea di non “saputo difendere la” sua “dignità umana e politica”, l’ex assessore alla sanità si accasa con il partito di Giorgia Meloni.

Convinto di portare in dote quel peso specifico elettorale che aveva ricordando di avere ottenuto “più del 50% dei voti della lista di Forza Italia nella provincia di Matera e risultato il più votato in termini percentuali in tutta la Regione”, un gruzzoletto di voti che, come tutti gli eletti post partitici, ritiene essere cosa sua.

A suggellare ufficialmente il matrimonio politico, una bella foto abbracciato alla leader nazionale postata da Leone sul proprio profilo facebook con la laconica dicitura “inizia una nuova avventura politica“.

Dunque ora Fratelli d’Italia in Consiglio contra tre consiglieri, nessuno eletto nelle proprie liste alle ultime regionali: Pasqual Cariello (eletto nella Lega), Piergiorgio Quarto (eletto in Basilicata Positiva) ed ora Rocco Luigi Leone (eletto in Forza Italia).

Gli elettori saranno molto contenti per il rispetto riservato loro. Ma in fondo, in fondo, molto in fondo…..a destra, non siamo tutti fratelli e sorelle d’Italia?

Pardon, non la pensa così l’unico eletto nelle liste della Meloni, Gianmaria Vizziello che (in questo giro di valzer che accomuna tanti eletti in via Verrastro) ha rotto la fratellanza e si e trasferito nella Lega.