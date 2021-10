Non lo sapevate? Giuseppe ”Pino” Digilio è anche musicista, autodidatta, e con le mani che corrono virtuose sulla tastiera per una sinfonia di Franz Schubert. Nel repertorio ne ha tante e non solo del genere classico, fino al piano bar per serate da atmosfera. Magari per contribuire, chissà, a far superare la crisi di maggioranza al Comune di Matera che non si risolve almeno per oggi, nonostante i punti caldi in consiglio comunale. Lui,intanto, ha suonato il pianoforte nero e lucido ”Yamaha” che è nelle sale dell’ Alvino 1884. La gente si è avvicinata e qualcuno ha anche sollecitato l’esecuzione di un pezzo…Ne riparliamo. Digilio è pronto a farlo ( è nato come batterista) e a suonare in concerto, magari come scelta di vita, se le cose per i Verdi dovessero restare come stanno e,cioè, senza la rappresentanza di un assessore nella giunta Bennardi 2. Nello spartito è pronta una messa da Requiem, con riarrangiamento stellare… , la ”K626” di Wolfgang Amadeus Mozart, seguita dalle sempre Verdi ” Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Pronti per gli applausi? Altrimenti, buona notte ai suonatori e, frase fatta, non sparate sul pianista.