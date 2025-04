E la vela va sulle primarie libere del 6 aprile

” Ma, allora fanno sul serio? Sono un partito? Dove vogliono arrivare?” Interrogativi raccolti al volo e con una risposta pronta agli interlocutori incrociati per strada al passaggio della vela pubblicitaria, con il mega manifesto (affisso un po’ ovunque) dei cinque candidati che parteciperanno alle primarie libere volute e organizzate dai ” Giovani per Matera- Matera per i Giovani”. Così Roberto Cifarelli, Adriana Violetto, Paolo Grieco, Cinzia Scarciolla e Nicola Casino, come hanno posato nella foto di gruppo con la dicitura ”Scegli il candidato sindaco”, andranno fino in fondo. Se la giocheranno, come si suol dire, e vinca il più votato…Poi, come da patto sottoscritto, i quattro che non ce l’hanno fatta si impegneranno a sostenere il più suffragato nel voto del 25 e 26 maggio. Qualcuno è perplesso. Ma attendiamo. C’è tempo. I candidati, intanto, fanno campagna elettorale con incontri, porta a porta, tra un caffè e tanti messaggi social. Loro ci hanno messo la faccia e fanno le primarie. E partono i pronostici su chi potrebbe vincere. Ancora presto. Ma hanno le idee chiare e ognuno partecipa per vincere.Si pensa a domenica, mettendo da parte polemiche o quello che potrebbe accadere dopo le primarie. Ormai il dato è tratto e le scelte sono state fatte. Loro tirano dritto. E, come hanno detto in più occasioni, non tornano indietro e del resto le elezioni primarie le hanno chieste. Altri le hanno respinte o sottovalutate. E mo’ aspettano che qualcuno da Roma o dal buon senso di ritorno illumini la strada per indicare sindaco e coalizioni, laddove ancora non c’è. Come sta accadendo soprattutto nelle aree di centro destra e di centro sinistra. Ma si attendono anche l’ufficialità di altri movimenti e liste, che potrebbero scegliere un proprio candidato o convergere sul altri. E la vela va…