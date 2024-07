E la nuova giunta regionale? Sarebbe pronta! Fuori Antezza!

Il consiglio regionale di oggi è saltato. All’inizio dello stesso era attesta la comunicazione ufficiale del nuovo esecutivo, come promesso solennemente dinanzi alle telecamere. Ed anche la surroga dei consiglieri neo assessori, come prevedono le norme in materia. Invece nulla. Una comunicazione ufficiale al momento in cui scriviamo ancora non c’è. Ma le ultime voci di corridoio confermerebbero che, dopo circa tre mesi dalle ultime elezioni regionali svoltesi il 21 e 22 aprile scorso, il lungo e laborioso parto del nuovo esecutivo abbia prodotto la seguente squadra di governo: Cosimo Latronico (FdI)- Sanità, Carmine Cicala (FdI) – Agricoltura, Pasquale Pele (Lega)- Infrastrutture e Vice Presidente , Francesco Cupparo (FI) – Attività produttive, Laura Mongiello (Orgoglio Lucano)- Ambiente. Nulla di nuovo rispetto a quanto circolato nei giorni scorsi. Salvo che per la componente femminile per cui si erano fatti insistentemente i nomi delle materane Maria e Nunzia Antezza. Che sia il “governo dei migliori” (migliori di chi?) come titolava enfaticamente una testata locale di area sarà tutto da dimostrare, mentre è sicuramente positiva -se confermata- la scelta di nominare assessori tra gli eletti dai cittadini, limitando al minimo quella di esterni (Laura Mongiello, in quota Mario Polese, componente del Consiglio Nazionale Ordine Tecnologi Alimentari). Conseguentemente sarà necessario procedere alla surroga dei consiglieri diventati assessori con Rocco Leone che subentrerebbe a Cosimo Latronico, Alessandro Galella subentrerebbe a Carmine Cicala, Francesco Fanelli subentrerebbe a Pasquale Pepe e Fernando Picerno che subentrerebbe a Francesco Cuffaro. Dopo che abbiamo pubblicato l’articolo apprendiamo che è stata convocata una conferenza stampa per domani mattina in cui verrà annunciato il nuovo esecutivo regionale (https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3106182&value=regione).

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.