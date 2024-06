E la città delle Stelle è ancora lì…

Anzi, ricordando il romanzo dello scrittore inglese Archibald Joseph Cronin sono ‘’Le stelle che stanno a guardare’’ in attesa che vengano soluzioni dalla ripresa del confronto tra Comune di Matera, Regione Basilicata ( in attesa del nuovo governo) e quindi Agenzia spaziale italiana per mettere nero su bianco sulla gestione di quella funzione, di valore scientifico, didattico e anche turistico, e per rendere fruibile una struttura che necessariamente dovrà avere un accesso autonomo. E sono i nodi, fermi allo scorso anno, di quel progetto sul quale interviene con una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Matera. Quanto alla risposta nei prossimi consigli comunali. Certo se venisse durante lo sciame della notte di San Lorenzo , 10 agosto, sarebbe di buon auspicio.

GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D’ITALIA

Al Signor Sindaco del Comune di Matera

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Matera, 18 luglio 2024

Oggetto: quali determinazioni urgenti per rendere accessibile ai visitatori il contenitore culturale e turistico denominato “la Città delle Stelle” ubicato presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera.

PREMESSO CHE

• Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia è stata titolare di 18 interventi infrastrutturali e di valorizzazione del sistema di offerta turistico – culturale realizzati nella città di Matera , per un valore di oltre 26 milioni di euro.

• I 18 interventi, di cui Invitalia è stato Soggetto attuatore, comprendevano la realizzazione del Parco della Storia dell’Uomo (articolato nei quattro parchi tematici “Preistoria”, “Civiltà rupestre”, “Civiltà contadina”, “Città dello Spazio”), il sistema delle cave sei-settecentesche e la viabilità dell’area circostante, l’adeguamento ambientale della discarica “La Martella”, interventi su infrastrutture stradali e sugli accessi alla città e progetti che riguardavano servizi per la mobilità e l’accoglienza.

• La Città dello spazio rappresenta uno dei temi inseriti nel percorso narrativo del Parco della Storia dell’uomo e si integra con i progetti della civiltà rupestre, della preistoria e della civiltà contadina.

• Invitalia, in qualità di soggetto attuatore del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Matera Capitale della Cultura 2019” (CIS Matera) , in data 10/04/2020 aveva pubblicato la gara per l’affidamento dei lavori, per un importo complessivo di oltre 950 mila euro, per la realizzazione della Città delle Stelle nell’area del Centro di Geodesia Spaziale dell’A.S.I. “Giuseppe Colombo”, sull’altopiano delle Murge, a circa 10 chilometri a Est del capoluogo lucano ;

• I lavori comprendevano, all’interno di un edificio industriale fino a quel momento utilizzato come deposito, la realizzazione di un planetario di 10 metri di diametro che doveva ospitare 60 persone, la realizzazione di una piaste esterna per l’inserimento di un Telescopio astronomico mobile, di una sala espositiva dedicata alla figura di Rocco Petrone, Direttore lucano del programma Apollo, di uno spazio di accoglienza per ragazzi dotata di postazioni immersive tridimensionali sul tema del viaggio nella navicella spaziale Apollo 11 e dello sbarco sulla Luna, di un guardaroba e di uno spazio ristoro.

• In data 02/12/2021 con la consegna dell’edificio Robotica, all’interno del Centro di Geodesia Spaziale a Matera, fu effettuata la chiusura lavori relativa agli interventi per la realizzazione della “Città delle Stelle” nel parco tematico “ Città dello Spazio”.

CONSIDERATO CHE

• Questo attrattore culturale e turistico pronto già da due anni è ancora oggi inaccessibile ai numerosi turisti e ai tanti materani che vorrebbero visitarlo,



I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

INTERROGANO

Il Signor sindaco,

• Per conoscere i motivi che impediscono a distanza di due anni e mezzo dalla chiusura lavori, l’apertura al pubblico dell’attrattore culturale e turistico denominato “ Città delle Stelle” realizzato nel progetto del parco tematico Città dello Spazio;

• Per sapere quali determinazioni urgenti intende adottare questa Amministrazione per rendere accessibile questo contenitore culturale e turistico , realizzato con fondi pubblici, ai numerosi turisti che visitano la nostra città;

I Consiglieri Comunali

Augusto Toto – Mario Morelli – Daniele Fragasso