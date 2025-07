E il senatore D’Amelio a 90…Auguri!

Se non fosse stato per l’on. Peppino Molinari, che continua a essere per tanti il ”segretario” e non solo della Democrazia cristiana di Basilicata, la ricorrenza per i 90 anni del ”senatore” Saverio D’Amelio sarebbe passata inosservata. E del resto è da tempo che non risiede nella sua Ferrandina, ritorna quando può, ma il ricordo ”resta” di quello che ha fatto in momenti buoni e difficili del suo percorso di sindaco, di amministratore locale e di parlamentare anche con incarichi di governo. Restano amicizia e stima dei compaesani del passato e degli amici di partito. Tante le curiosità e i momenti che ne hanno fatto un po’ di una icona del ”visibilità” della Prima Repubblica, durante congressi ed eventi, che lo hanno visto in prima fila anche per un piccolo scorcio di inquadratura durante i servizi televisivi di mamma Rai. E quello per tanti è stato un ” Eccolo” E’ Saverio D’Amelio ” lo abbiamo visto in tv. Una buona pratica dell’esserci e del comunicare una ”presenza costante” nella ribalta della politica, quando i social non c’erano. Ma va ricordato , aldilà delle valutazioni politiche che ogni potrà fare, per la sua cordialità.Sempre pronto a salutare e a stringere la mano, avversari compresi. Infine un ricordo personale, da giornalista, con la sua abitudine di telefonare in redazione (erano gli anni Ottanta nella redazione del settimanale Città Domani, diretto da Patrizio Sicolo) per dettare un pezzo…con l’immancabile richiesta finale di ‘rileggergli” quanto dettato. Al termine un grazie e la richiesta immancabile : Quando lo pubblicate?” A stretto giro… Il 26 luglio, intanto, il ”senatore” sarà a Ferrandina per presentare il libro ” Gli uomini e le donne che hanno fatto Ferrandina’. Appuntamnento con l’autore alle 19.00 nell’aula del consiglio comunale. Interverranno il sindaco Carmine Lisanti, l’assessore alla Cultura Pierluigi DI Biase. I lavori saranno moderati dalla collega Margherita Agata.



GLI AUGURI DI PEPPINO MOLINARI (le foto del servizio sono del suo Archivio)

90 anni non sono un traguardo ma un punto di partenza! BUON COMPLEANNO SAVERIO D’AMELIO! Dalle lotte del metano all’industrializzazione della Val Basento ,sindaco dí Ferrandina,presidente della Provincia,Senatore della Repubblica,Sottosegretario alla Pubblica Istruzione,ai lavori pubblici, Vice presidente della commissione antimafia,Segretario provinciale Dc di Matera! Un vero protagonista della storia politica della Regione Basilicata! BUON 90 ANNI SAVERIO! Peppino Molinari



BIOGRAFIA DEL SENATORE DA WIKIPEDIA

Esponente di spicco della Democrazia Cristiana in Basilicata, ha iniziato giovanissimo la sua attività politica, organizzando negli anni sessanta le lotte per lo sfruttamento in loco del metano e per l’industrializzazione della Val Basento. È stato Presidente della Provincia di Matera oltre che vicepresidente dell’Acquedotto Pugliese e sindaco di Ferrandina per molti anni.

Eletto al Senato della Repubblica per 4 legislature, è stato nominato Vice Presidente della Commissione Antimafia e Presidente della Commissione Bicamerale di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria. Ha inoltre ricoperto la carica di Sottosegretario di Stato al Ministero della pubblica istruzione nel governo Andreotti VI e a quello dei Lavori Pubblici nel governo Andreotti VII. Nel 2001 si è candidato alla Camera dei deputati nel collegio di Matera: sostenuto dalla Casa delle Libertà e dalla Fiamma Tricolore, ottenne il 38,6% dei voti e venne sconfitto dal rappresentante dell’Ulivo Salvatore Adduce.

INCARICHI DI GOVERNO

Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione dal 26 luglio 1989 al 12 aprile 1991

Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici dal 17 aprile 1991 al 28 giugno 1992

È stato sindaco di Ferrandina dal 2011 al 2016, dopo esserlo già stato dal 1980 al 1993 e dal 1998 al 2007. È stato inoltre consigliere di opposizione (come capogruppo dell’MPA) nell’amministrazione della Provincia di Matera.



