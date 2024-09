È Francesco Mancini, il candidato alla presidenza della Provincia di Matera del centro sinistra.

È Francesco Mancini, sindaco di Pomarico, il candidato alla presidenza della Provincia di Matera del Partito democratico e del centro sinistra nelle prossime elezioni indette per il 29 settembre prossimo (https://giornalemio.it/politica/provincia-di-matera-il-29-settembre-si-vota-per-eleggere-il-nuovo-presidente/). Lo si apprende da una nota in cui il segretario regionale del Pd Basilicata, Giovanni Lettieri, e il segretario provinciale del Pd Matera, Claudio Scarnato aggiungono: “Ringraziamo tutti i dirigenti del partito per la responsabilità con la quale hanno condotto la discussione nella Direzione provinciale, ringraziamo i sindaci che avevano offerto la loro disponibilità alla candidatura, ringraziamo tutti i partiti e i movimenti del centrosinistra che insieme a noi condurranno questa battaglia elettorale. È necessario eleggere Francesco Mancini alla presidenza della Provincia di Matera presidio importantissimo per promuovere le bellezze della provincia e rimuovere le criticità ed i tanti problemi che i cittadini, quotidianamente, affrontano dando seguito all’ottimo lavoro svolto dal Presidente uscente Piero Marrese”. Una scelta naturale come avevamo previsto in un nostro articolo a seguito delle elezioni regionali in cui infatti scrivevamo che: “Con le sue 3.682 preferenza, il sindaco di Pomarico Francesco Mancini, è risultato secondo -tra tutti i candidati, nell’intera provincia di Matera- solo al suo collega di lista ed eletto Roberto Cifarelli del Partito Democratico. Risultato che non è stato sufficiente ad eleggerlo nella massima assise regionale, per le dinamiche correlate alla ripartizione dei seggi, ma che costituisce indubbiamente una affermazione significativa a fronte di altri colleghi sindaci candidati nelle diverse liste e politici navigati con alle spalle filiere ben collaudate. Una popolarità e caratteristiche di approccio relazionale con il territorio che ne fanno una risorsa sovracomunale per altro già sancita in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Matera, quando da consigliere provinciale uscente è stato il più votato in assoluto con 8.824 voti ponderati. Caratteristiche che ne fanno, oggettivamente, il probabile naturale candidato a succedere a Piero Marrese, ora proiettato verso il nuovo impegno sovra provinciale.” In un post sul proprio profilo facebook Mancini ha scritto:“Sono onorato ed emozionato. Ringrazio il partito democratico e tutto il centro sinistra per la fiducia. Ora bisogna solo lavorare per il bene del nostro territorio.”

A contendergli la successione a Piero Marrese, eletto consigliere regionale, il centro destra lucano schiererà il sindaco di Calciano, Giuseppe Arturo De Filippo come da comunicato che segue di qualche giorno fa: “I partiti di centrodestra della provincia di Matera, insieme ad Azione ed Italia Viva, sulla base dell’accordo programmatico che ha determinato il successo elettorale alle ultime elezioni regionali, si presenteranno uniti e coesi alle prossime elezioni per il Presidente della Provincia, esprimendo una candidatura autorevole e in grado di rappresentare le istanze politiche della coalizione e dell’intero territorio. Il tavolo di confronto tra i partiti che sostengono il governo Bardi ha individuato nella figura del sindaco di Calciano, Arturo De Filippo, il candidato civico che rappresenterà l’intera coalizione e che si impegnerà a dare seguito ai punti programmatici che i partiti hanno individuato come temi strategici dell’agenda di governo per i prossimi anni. La scelta di De Filippo, inoltre, è indicativa della volontà di avviare una nuova fase per l’amministrazione provinciale che ha tra le sue priorità quella di accrescere il protagonismo, non solo della città di Matera, ma anche dei piccoli centri della Provincia materana, che ad oggi non hanno avuto il meritato rilievo”. Nota congiunta dei segretari provinciali di: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Azione e Italia Viva: Michele Giordano Provinciale FdI, Vincenzo Zito Provinciale Lega, Gianluca Modarelli – Provinciale Forza Italia, Nicola Scocuzza – Provinciale Italia Viva, Vincenzo Ligorio – Provinciale Azione.” In sostanza tutte le forze che hanno contribuito alla rielezione di Vito Bardi alla guida della Giunta regionale di Basilicata. In verità, la tenuta di questo schieramento è dubbia, almeno per quanto riguarda la componente di Italia Viva i cui dirigenti nazionali sembrano disconoscere l’accordo sottoscritto da Scocuzza. Infatti, Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, con una nota diffusa dall’ANSA ha dichiarato il 5 settembre: “Non c’è nessuna accordo di Italia Viva con la destra per le provinciali a Matera“.