E’ fine luglio… Per la SS 7 si attende incontro con ing. Scalamandrè (Anas)

Era stato annunciato nel maggio scorso, a Matera, nel corso di un incontro https://giornalemio.it/cronaca/statale-7-da-ammodernare-si-attendono-anas-e-risorse/ che l’assessora regionale alle Infrastrutture Donatella Merra, aveva avuto con amministratori locali e associazioni sull’adeguamento della strada statale 7 ” Ferrandina-Matera”. Un incontro, quello tra Regione Basilicata e l’ing. Antonio Scalamandrè responsabile coordinamento progettazione dell’Anas, sul progetto definitivo di ammodernamento dell’arteria , per il quale si susseguono prese di posizione tra sindacati, assessora e consiglieri regionali. L’ultima è del consigliere regionale Roberto Cifarelli. Ci piacerebbe leggere di fatti. A cominciare dalla data e del luogo dell’incontro. Alla fine di luglio mancano meno di sei giorni…



L’INTERVENTO DI CIFARELLI

SS7: L‘assessore Merra continua a non chiarire.L’assessora Merra dovrebbe uscire dalla sindrome bulimica acuta di dichiarare senza dire nulla per provare ad essere più precisa e rispondere con chiarezza ai quesiti posti dai sindacati della provincia di Matera, dalle forza politiche e dalle associazioni di cittadini in materia di infrastrutture strategiche. Il gioco degli equivoci cui la Merra costringe a stare una fetta consistente dalla popolazione lucana può reggere il tempo di una campagna elettorale, di una o più passerelle, ma non può reggere più di tanto, al punto da diventare una vera e propria presa in giro.

Il tema è complicato e semplice allo stesso tempo. La Merra deve chiarire senza giri di parole se è intenzione del governo regionale sostenere il prolungamento della ferrovia Ferrandina – Matera per il fondamentale collegamento alla dorsale adriatica e su quale nodo effettuarlo; deve chiarire perché e quale è stato il ruolo della Regione nello spostamento da parte del Cipe di 65 milioni di euro dalla tratta Matera-svincolo Sp3 alla tratta Sp3-Basentana e come si intendono impiegare ora questi 65 milioni (oltre i 15 già appostati) e cioè se si intende risolvere una volta per tutte il tema della frana che interessa la SS7 in corrispondenza dell’ abitato di Miglionico. Deve chiarire a che punto è il progetto preliminare per il raddoppio a quattro corsie del tratto della cosiddetta Murgia Pollino che interessa il collegamento Gioia del Colle con Matera e questa, attraverso la SS7 con la Basentana e deve chiarire chi sta progettando, e sulla base di quale incarico, gli 80 milioni (65+15) per l’ammodernamento della SS7 nel tratto svincolo Sp3 – Basentana.

Se non si risponde a queste semplici domande, o si risponde in modo evanescente, si rischia di parlare a vanvera solo per stare su un palcoscenico.

Matera, 25 luglio 2022



L’INTERVENTO DELL’ASSESSORA DONATELLA MERRA

“È triste constatare come quella che doveva essere la missione della triplice si traduca, per soprammercato, purtroppo in una bieca propaganda politica. Gli attacchi personali sono l’inutile scorciatoia perseguita da chi ignora i fatti e non vuole stare ai fatti, con l’unico intento di alzare polveroni per celare la propria confusione mentale. Questa è la vera evanescenza, al di là di polemiche pretestuose che seguono l’andamento altalenante degli interessi di bottega e di quelli meramente personalistici. Ho sempre tenuto un filo diretto di comunicazione con la comunità materana, tanto a livello istituzionale che economico-produttivo; su questo e su altri percorsi mai ho trascurato l’apporto fondamentale della rappresentanza sindacale. Dal confronto con i soggetti pubblici e privati sono emerse proposte concrete in linea con le istanze del territorio e con le opportunità offerte dalla situazione storica. Mi sono impegnata con i sindaci e gli altri attori locali per trovare soluzioni concrete al fine di migliorare fruizione ed accessibilità dei luoghi, tanto su ferro che su gomma: a noi l’arduo compito di vincere il vizio storico dell’arretratezza di visione, mentre gli organismi sindacali, poco inclini all’ascolto e alla propositività su questioni così strategiche e vitali, sprecano tempo e risorse per attaccarmi o per intentare processi alle intenzioni. Dite se questa non è evanescenza o ancor peggio una caccia ai fantasmi.

Se riusciremo a lavorare con serenità sicuramente raggiungeremo tutti gli obiettivi previsti. L’avvio dei lavori sulla strada statale 7 nel tratto Matera Ferrandina, per il 2023, è uno di questi; la realizzazione delle quattro corsie del cosiddetto by pass di Matera non è semplicemente una promessa al vento è la nostra volontà primaria espressa e documentabile nelle più alte sedi. Gli interventi ferroviari su Matera e provincia, su cui nessuno ha creduto almeno certamente nell’ultimo quarto di secolo, al punto da ignorarlo nelle proprie programmazioni decennali, sono per noi una priorità assoluta, tradotta finalmente e formalmente nella realtà degli atti. Il presente è influenzato dal passato quanto dal futuro, certamente non possiamo cambiare ciò che è stato ma si può e si deve essere costruttivi adesso per dare a Matera e all’intera Regione l’orizzonte che meritano”.

È quanto dichiara l’assessore alle infrastrutture e mobilità, Donatella Merra.