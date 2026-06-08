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E’ Emanuele Pilato il nuovo Rappresentante del Gruppo Territoriale 5 Stelle di Matera

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Ieri, domenica 7 giugno, il Gruppo Territoriale 5 Stelle di Matera -si legge in una nota- ha eletto Emanuele Pilato come nuovo Rappresentante (ndr:che tradotto dal gergo cinquestelle sarebbe il segretario cittadino). Pilato, già Consigliere comunale e provinciale, ha ricoperto nella scorsa consiliatura il ruolo di Capogruppo 5 Stelle in Consiglio comunale e di Presidente della Provincia di Matera facente funzioni.” Sono felice di aver ricevuto questa investitura con un così largo consenso e una partecipazione tutt’altro che scontata, considerata la diffusa disaffezione alla politica degli ultimi anni. È un segnale forte che mi incoraggia e al tempo stesso mi carica della responsabilità di trasformare questa scintilla in qualcosa di più solido e duraturo. Ringrazio Leonardo Rubino, che mi ha preceduto alla guida del GT, per aver saputo tenere il gruppo in un momento storico e politico particolarmente delicato per il Movimento materano. Raccolgo il testimone con la fiducia di poter lavorare in continuità, puntando a risultati sempre migliori. Ringrazio tutte le iscritte e gli iscritti per l’impegno con cui svolgono da volontari il loro attivismo. Sono uno sportivo e con spirito di squadra affronterò il futuro del GT insieme a Christian Giordano, nostro Coordinatore Regionale, Leonardo Rubino, nostro Coordinatore Provinciale e con il Portavoce Consigliere comunale Domenico Bennardi.” Queste le parole di Pilato a margine dell’elezione.  Dopo aver verificato l’esito del voto, Rubino ha commentato: “Faccio un grande in bocca al lupo a Emanuele e al GT Matera. Sono fiducioso del fatto che, insieme, potremo costruire per il Movimento 5 Stelle materano il ruolo centrale che merita nel dibattito politico cittadino, aggregando intorno ad esso un fronte progressista coeso e forte, capace di incarnare la vera alternativa a un’amministrazione comunale bloccata sui numeri e incapace di andare oltre la gestione ordinaria.” “Alle parole di Rubino -riferisce la nota- si sono aggiunte le congratulazioni del Consigliere Bennardi e di tutti gli iscritti presenti. Pilato è già al lavoro per completare la squadra dei referenti per progetti, formazione e giovani, oltre alla figura del referente per le politiche di genere, novità introdotta nel regolamento a seguito della Costituente Nova del 2024.”

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Vito Bubbico
Vito Bubbico
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