E dopo Scanzano, commissariato anche Avigliano…centrodestra cadente!

Invece che venire giù la pioggia in questo inverno primaverile, vengono giù amministrazioni di centrodestra. E così dopo Scanzano Jonico (MT) è la volta di Avigliano (PZ), con -in entrambi i casi- sindaci sfiduciati da un numero cospicuo di consiglieri comunali che si sono dimessi in massa. Con conseguente commissariamento. Infatti, nel comune del potentino, vi sono state le dimissioni di 10 consiglieri (5 del Gruppo Misto Avigliano 2.0 e 5 di minoranza) su 17, con il sindaco Giuseppe Mecca che è stato costretto a riporre anticipatamente la fascia tricolore. Commissario prefettizio sarà il viceprefetto dottor Gerardo Quaranta, Capo di Gabinetto della Prefettura di Potenza. Ovviamente anche in questa occasione non sono mancati di volare stracci tra ex. Perchè sembra che il tutto dipenda da uno scontro interno tra fratelli-coltelli: il sindaco Giuseppe Mecca e il consigliere regionale Tommaso Coviello, entrambi ora meloniani, ma ambedue eletti nella lega. Il primo ha sparato a palle incrociate con una diretta facebook : “Dieci consiglieri comunali, irresponsabili, congiurando alle spalle del paese e del Sindaco, hanno deciso di condannare Avigliano al blocco totale….si tratta dei consiglieri che fanno capo e rispondono al consigliere regionale Tommaso Coviello…in combutta con l’opposizione…“. Nel video ha anche comunicato che non si farà da parte e si ripresenterà, ovviamente “per il bene della comunità“. Secca la replica del capogruppo di FdI in Consiglio regionale della Basilicata, Tommaso Coviello che a stretto giro scrive in una nota: “L’ex sindaco Mecca rispolvera un frasario degno della congiura di Catilina per provare a mettere in moto una claudicante macchina del fango, pur di non riconoscere che essere stato sfiduciato è senz’altro una forma di democrazia, figlia pure di un sentimento popolare che, andando oltre ai supporters di Facebook, lo vedeva protagonista di una azione politica e amministrativa mai inclusiva dove a fare da padrone era lo smisurato ego che, ancora una volta, gli impedisce di fare un’analisi chiara e lucida. Contrariamente a quanto pensa l’ex sindaco, Nicola De Carlo, Federica De Carlo, Marialuisa Galligano, Leonardo Martinelli e Carmen Lorusso sono uomini e donne con spiccate qualità e capacità, ai quali mi lega un rapporto di stima e affetto. Evidentemente il già sindaco non è stato in grado o non ha voluto metterli alla prova, ferendo la dignità degli stessi che nel massimo rispetto della fiducia accordata dagli aviglianesi e con altrettanto rispetto della propria dignità, autonomamente hanno deciso di dimettersi e porre fine ad un modus operandi che li vedeva subire decisioni già preconfezionate in una cornice divisoria. Il decantato civismo, che è inutile nascondere nel 2020 guardava al centrodestra, a poco a poco ha perso di anima e di consistenza. Pochi mesi di commissariato potranno azzerare talune dinamiche e permetteranno ai cittadini di recarsi nuovamente alle urne. Nessuna congiura, nessun colpo mortale”. Ed è il partito “Noi Moderati di Basilicata” che in una nota rileva “Quanto accaduto non è grave solo per il futuro di Avigliano e dei suoi cittadini che vedono improvvisamente interrotta un’azione amministrativa con un altissimo indice di gradimento, ma rappresenta un brutto precedente per l’intera coalizione di centro-destra.

Il nostro interesse non si limita pertanto alla singola questione, seppur grave, ma riguarda il principio stesso di unità e compattezza all’interno della coalizione di centro-destra, valore fondamentale soprattutto in un momento così delicato e spesso invocato dai partiti sia a livello regionale che nazionale.

Un Sindaco di cdx di un comune importante della Basilicata viene fatto cadere a due mesi dal voto alle elezioni regionali da consiglieri appartenenti o comunque riconducibili a FDI; questo l’elemento che stupisce e non certo che l’opposizione si comporti con coerenza come tale. ” E’ evidente come anche questa vicenda, accanto a quelle nazionali, sia una ulteriore dimostrazione del degrado del quadro politico e la enorme difficoltà nel campo del centrodestra per la carenza di qualità delle classi dirigenti messe in campo, approssimaticce e con scarso senso dei ruoli a cui si viene chiamati.

