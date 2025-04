E dopo il figlio (Nicola) anche il padre Michele Casino sospeso da Forza Italia

I partiti sono partiti per chissà dove lasciando spazio a populismi di tutte le risme e atutti i livelli, così come sta andando in scena in queste settimane pre elettorali a Matera. Uno dei partiti colpiti da queso fenomeno della serie “Tu non mi vuoi candidare? E allora te lo faccio vedere io!” è Forza Italia che è alle prese con la rivolta della famiglia Casino. Con il giovane Nicola (già capogruppo in Consiglio Comunale) che ad un niet ricevuto per la effettuazione delle primarie nel centro destra da lui richieste, ha poi deciso di aderire a quelle dei “100 giovani”. Giungendo secondo ed ora tenuto a sostenere il vincitore consigliere regionale del PD Roberto Cifarelli. In tal modo ha messo nei guai anche il padre Michele, già parlamentare ed ora capogruppo in Consiglio regionale sempre per il partito fondato dall’ex Cavaliere. Infatti, dopo la sua sospensione, ecco arrivare anche quella del padre. Perchè, ha dichiarato all’ANSA la senatrice Elisabetta Casellati, segretario regionale di Forza Italia Basilicata, per “Forza Italia, chiarezza e coerenza sono valori non negoziabili” . Aggiungendo “Per questo ho ritenuto inevitabile segnalare al partito la condotta del consigliere regionale Michele Casino che, contrariamente alla nostra linea, ha pubblicamente sostenuto le primarie promosse da forze politiche alternative a Forza Italia e al centrodestra, a favore della candidatura di Nicola Casino (il figlio, già sospeso dal partito tra giorni fa, insieme all’ormai ex segretario cittadino, Damiano Laterza, ndr) per le prossime comunali a Matera”. Si è trattato, secondo la ministra per le Riforme istituzionali, di “un comportamento inqualificabile e ingiustificato, che mina la credibilità del nostro lavoro e confonde gli elettori. La lealtà verso il partito non è un optional, e chi si muove in direzione opposta se ne assume la responsabilità. A seguito della mia segnalazione – ha aggiunto Casellati – il responsabile nazionale dell’Organizzazione del partito, l’onorevole Francesco Battistoni, ha disposto la sospensione immediata di Michele Casino da ogni carica nel partito, ai sensi dell’articolo 74 dello Statuto. Per Forza Italia la coesione del centrodestra viene prima di ogni altra cosa. È il perno intorno al quale costruiamo il nostro impegno nei territori e nelle istituzioni. Difendere questa identità, anche con scelte difficili, è un dovere verso la nostra comunità politica”.

