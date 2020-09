A colpi di onestà e con il profumo di piante domestiche tra le mani, magari con salvia, menta, origano per condire una campagna elettorale che annuncia ( ci auguriamo il contrario) che potrebbe venire. E del resto gli appetiti di atleti concorrenti che primeggiano nel salto della quaglia girano intorno come avvoltoi intorno agli scranni di via Aldo Moro. Per cui lo chansonnier materano Pasquale…che riconoscerete dalla voce https://m.soundcloud.com/pasquale-di-pede/pasquale-di-pede-la-storia-siamo-noi ha ripreso alla sua maniera ” La storia siamo noi” di Francesco De Gregori. facendosi accompagnare alla chitarra da Angelo Tataranni. Il risultato è gradevole e mette la mano sull’interrogativo del cambiamento ” A C(i)’ m’ha vutè…a chi votare”. E così …” Nessuno si senta offeso, siamo noi queste massa di elettori sotto il cielo, attenzione nessuno si senta escluso tra le onde del bene e del male…Poi dicono tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera…tra silenzio e riflessione… ma è un modo per tenerci chiusi in casa e lasciare libero il ladro…La storia non si ferma. Siamo noi che scriviamo a ” A C(i)’ m’ha vutè…a chi votare”…un parente in lista…la storia si cambia..nel voto di scambio”. Un assaggio e spizzichi e a morsi. Sentitela e risentitela. Pasquale è in tour con voce, chitarra e speranza di cambiamento.