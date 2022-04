Rispetto alla tragedia della guerra in corso, come ha detto l’antropologo Antonello Ciccozzi: “agli invasi e agli invasori, dovremmo aggiungere gli invasati.” Una categoria che si crede al fronte, ma stando comodamente sulle poltrone di casa e da li spara ad alzo zero nei confronti di chi considera come valore irrinunciabile il “ripudio della guerra” (scolpito nella nostra Costituzione, figlia della Resistenza) e crede che la pace non la si possa perseguire con l’escalation degli armamenti. Iscrivendoli d’ufficio tutti alla corte di Putin.

Ora sotto tiro incrociato è la storica Marcia della Pace Perugia-Assisi che si terrà domani 24 aprile, per il suo manifesto considerato (Stefano Cappellini su La Repubblica) “Una vergogna…Guardatelo. Innanzitutto lo slogan, “Fermatevi”, che intima lo stop ad entrambe le parti…”. Eppure non sono altro che le parole usate recentemente da Papa Francesco “Fermatevi, la guerra è una follia“. Ma tutto tracima sotto la furia di questi strenui difensori della nobile missione della Nato assurta a nuova frontiera della civiltà senza dubbi e chiaroscuri. Ma anche il disegno di quel manifesto non piace. Eppure è lo stesso utilizzato nella edizione del 1999 della manifestazione quando essa scese in campo contro la doppia guerra del Kosovo di Milosevic e della Nato.

“Quel disegno” spiega Flavio Lotti (dal 1995 organizzatore della marcia Perugia-Assisi) “per noi rappresenta la realtà della guerra. Non siamo per l’equidistanza ma per l’equivicinanza: siamo vicini a tutte le vittime, da qualunque parte stiano. Ci attaccano con argomenti ridicoli: noi non abbiamo mai avuto dubbi nel riconoscere gli aggressori e gli aggrediti. La marcia è convocata su una piattaforma (https://www.perugiassisi.org/) e su un appello molto chiaro, chi viene lo fa per condividere quell’appello.”

E poi c’è l’indecente attacco all’ANPI e al suo presidente Gianfranco Pagliarulo, rei di non aver scambiato la guerra come un lavacro purificatore e di non essersi accodati all’indecente coro di esaltazione delle armi, ma di ritenere che solo una seria trattativa possa mettere fine alla carneficina in corso. Ma proprio qualche giorno fa in TV la partigiana Mirella Alloisio ricordava che: “Sono entrata nella resistenza perché non ne potevo più della guerra”, spiegando al meglio lo spirito di chi lottò per la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e per immaginare un 25 aprile 2022 con la parola d’ordine della pace. Pur nella consapevolezza, come dice Pagliarulo che oggi “Tutto è nato dall’invasione russa, moralmente e giuridicamente da condannare e condannata, senza se e senza ma, a cui hanno fatto e stanno facendo seguito uno scempio di umanità e di vita del popolo ucraino e una legittima resistenza armata. Oggi il punto è: come arrivare ad una pace vera. ”

Una posizione chiara che fa emergere come in questa offensiva scatenata contro l’ANPI ci sia qualcosa di inquietante che cova da tempo nell’acquitrino della politica italiana e che ora si scatena per delegittimarne l’attività militante svolta per la difesa e l’attuazione della Costituzione che si vorrebbe mettere sostanzialmente in mora. Un tentativo di dichiarare estinta la sua funzione di associazione partigiana, magari giustificandola con l’estinguersi per ragioni anagrafiche di chi salì in montagna, minandone l’autorità morale di un tempo, archiviando finalmente (come auspicato da tempo) l’antifascismo. Non c’è chi sostiene che il fascismo è morto il 25 aprile del 1945? E allora perchè non chiudere l’ANPI, considerato che non si riesce/vuole mettere fuori legge le tante organizzazioni neofasciste ben protette e coccolate, nonostante la Costituzione, leggi Scelba e Mancino?

Come non vedere che è in corso una demolizione dei cardini della Costituzione e del progetto di società che vive in essa, che sta sempre più sbiadendo a causa di un sostanziale continuo logoramento dei principi che innervano le sue radici? Come il ripudio della guerra che viene trasfigurato nel suo rovescio. Attenzione perché sembra di essere sulla drittura di arrivo di una lunga traiettoria avviata da tempo verso una fuoriuscita dalla democrazia costituzionale, la nostra, con la sostituzione di un ipocrito uso di valori che si sostanziano in una adesione ad una cultura guerrafondaia che ha la pretesa di esportare democrazia e pace con l’uso delle armi.