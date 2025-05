E’ Adriana Violetto la preferita dagli elettori. Altre curiosità dalle preferenze..32 gli zeristi.

Spulciando l’elenco dei voti di preferenza (ufficioso) conseguiti dai 520 candidati che si sono misurati nell’arena delle elezioni comunali materane, vi riportiamo alcune curiosità. La più suffragata è Adriana Violetto, candidata della lista “Matera in Azione” a supporto di Roberto Cifarelli con 776 voti di preferenza. A seguire c’è Nicola Casino (Matera2030) che ha raccolto 713 preferenze, Augusto Toto (Fratelli d’Italia) con 701 voti personali, quindi Saverio Acito (Acito-Udc) con 612 preferenze. Nel listone “Matera Democratica” a sostegno di Roberto Cifarelli, ha trovato collocazione la premiata ditta Braia/Antezza di Italia Viva, che ha portato a casa 589 voti di preferenza per Donato Braia e 579 per Annunziata Antezza, collocandosi ai primi due posti. Sempre nella stessa lista: il segretario cittadino del PD, Luigi Gravela, ha conseguito 309 preferenze; Pasquale Doria, già esponente di Matera Civica, 349 voti; Maria Pistone, già assessora nella giunta Bennardi, 279 preferenze. Nella Lista “Periferie per Matera” i primi due sono: Grieco Francesco Paolo (che aveva partecipato alle primarie) ha conseguito 336 preferenze e Michelangelo Ferrara (già assessore nell’amministrazione Bennardi) 236. Nella lista “Materia futura dai giovani per Matera”, quella dei oramai famosi 100 giovani, i primi due preferiti dai loro votanti, sono stati: Luca Colucci (365 preferenze) e Luca Iacovone (254). Solo il quinto posto per il coordinatore regionale di Basilicata Casa Comune, Lindo Monaco con 252 preferenze, mentre il primo è stato Schiavo Domenico con 478 voti. Montemurro Angelo è stato, invece, il più suffragato nella lista di VOLT per Matera, con 373 preferenze. Nella lista “Socialisti e + Matera“, la candidata alle primarie dei 100 giovani Cinzia Scarciolla si è collocata seconda per preferenze (115), dopo Saverio Tarasco (239). Nella lista del “M5S” il più suffragato è stato il vicesindaco uscente Antonio Materdomini con 222 preferenze. Nella lista “IO SUD” lo è stato Doriano Manuello con 225 preferenze. Nella lista di Forza Italia, orfana dello storico apporto della famiglia Casino, il più suffragato è stato Rocco Michele Buccico, con 453 preferenze; mentre Lisurici Francesco si è collocato al terzo posto con 222 voti. Nella lista “Nicoletti sindaco per Matera capitale“, le prime tre postazioni sono state appannaggio di Giuseppe Nicoletti (394), il sindacalista Marco Bigherati (231) e il giornalista Sergio Palomba (207). Nella lista “Mathera-Democrazia materana” a sostegno di Luca Prisco, il più suffragato risulta essere Gianluca Margiotta con 129 preferenze. Per quanto riguarda la lista “Progetto Comune Matera“, a sostegno di Vincenzo Santochirico, nei primi tre posti troviamo: Marina Rizzi (450 preferenze), Marilena Domenica Antonicelli (256) e solo al terzo posto Mario Montemurro (144) già consigliere uscente per i Verdi. Per “Matera nel cuore” a sostegno di Roberto Cifarelli: primo il suo fondatore e leader Giovanni Angelino (251 preferenze), seguito dal consigliere comunale uscente della maggioranza di Bennardi, Paterino Donato Michele (228 voti personali). Infine, non possono mancare in una elezione con così tanti candidati, gli “zeristi“, ovvero coloro che non si sono votati nemmeno loro. Ce ne sono: 1 nella lista IO SUD, 4 nella lista di Forza Italia, 3 nella lista “La scelta giusta”, 1 in quella di Fratelli d’Italia, 3 in “Acito-Unione di centro”, 2 in “Mathera-Democrazia materana“, 2 in “Matera nel cuore”, 6 in “Periferie per Matera”, 4 in “Basilicata casa comune per Matera”, 4 in “VOLT per Matera”, 2 in “Socialisti e + Matera”.

