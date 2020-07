Domani, salvo novità dell’ultima ora, saranno 10 giorni che il segretario dei Radicali Lucani Maurizio Bolognetti, continua nello sciopero della fame – sotto controllo medico- a favore dei diritti dei disabili. Dalla Regione Basilicata nessun segnale per l’attivazione delle procedure, che possano riconoscere le risorse necessarie per la fornitura di ausili, attrezzature e servizi. E per ricordarlo un cartello con la scritta ” Salute non è un brindisi dopo una nomina. Salute è rispetto dell’articolo 32 della Costituzione”. E l’invito ”La Regione Basilicata rispetti i diritti delle persone con disabilità”.