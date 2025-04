E 5… anche Santochirico nella corsa a candidato sindaco di Matera

Era rimasto un vuoto nella presentazione delle liste per le elezioni comunali di Matera https://giornalemio.it/politica/comunali-di-matera-gia-13-liste-e-domani-a-quota-18-e-5-sindaci/ ed è stato colmato con la presentazione, nei tempi giusti, da Progetto Comune per Matera guidata da Vincenzo Santochirico. Una candidatura di riferimento a ”sinistra” come ha ricordato lo stesso capolista, dopo che l’inconcludente tavolo del centrosinistra aveva perso superficie di appoggio e gambe. Se la vedrà con Roberto Cifarelli (Matera democratica Cifarelli sindaco) ,che potrà contare su 9 liste, Antonio Nicoletti (Nicoletti sindaco per Matera capitale) che ne ha sei, e con Domenico Bennardi (M5s) e Luca Prisco (Democrazia materana)con una ciascuna. Ora tocca ai programmi, perchè la città ha bisogno di risposte, più che di annunci e alla capacità di convincere la gente (problema non secondario) ad andare a votare. La varietà delle canidadure a sindaco e delle schieramenti dovrebbe indurre anche i delusi e a recarsi alle urne. Ballottaggio inevitabile.



Lista Azione per Matera



Adriana Violetto, Angelo Lapolla, Tiberio Amariutei, Rocco Amodio, Daniela Cataldi, Giuseppe Cotugno, Manuela Josephine Cirigliano, Annalisa De Michele, Angela Fabrizio, Giovanni detto Gianni Fontanarosa, Luca Galiardi, Anna Gorgoglione, Paolo detto Paoluccio Grilli, Antonio Lamacchia, Miriana Lettieri, Maria Rosaria Lisanti, Delizia Lograno, Luciano Loschiavo, Filomena detta Milena Manicone, Nicola Mastronardi, Silvio Mostacci, Nunzio Domenico Radogna, Manila Santantonio, Roberto Suriano, Francesco Vinciguerra



Lista “Periferie per Matera” a sostegno del candidato sindaco Roberto Cifarelli



Francesco Paolo Grieco, Manuela Venezia, Michelangelo Ferrara, Donata Martoccia, Guido Galante, Maria Stella Verduzzo, Daniele Santeramo, Caterina Panzetta, Paolo Di Leo, Veneranda Ricchiuti, Bruno Finamore, Immacolata Andrisani, Leonardo Venezia, Domenico Bellacicco, Lucia Fuina, Giuseppe Tartaglia, Alessandro Longo, Vito Santoiemma, Giuseppe Zimmari, Antonio Laterza, Michele Antezza, Pikria Kuchukhidze, Francesco Paolo Lasala



Lista “Socialisti e Più Matera” a sostegno del candidato sindaco Roberto Cifarelli



Emanuele Albergo, Fabio Allegretti, Carlo Berardi, Giacomo Alessandro Bruno, Vincenzo Clemente, Bruno Di Cuia, Vincenzo Dimotta, Giuseppe Di Pede, Manuela Festa, Giuseppina Gentile, Giovanni Grilli, Matteo Pasquale Iorio, Lidia Lavecchia, Elisabetta Miriello, Carmela Modugno, Achille Daniele Molinari, Alessandro Montemurro, Alessandra Mutinelli, Liborio Livio Nicoletti, Donato Michele Olivieri, Carmela Paciolla, Stefano Pierri, Vito Plasmati, Riccardo Regia, Giovanni Rubino, Maria Angela Ruggieri, Berardino Santacroce, Cinzia Scarciolla, Santina Ines Schiavone, Saverio Tarasco, Franco Verdone, Caterina Vitella.



Lista “Basilicata Casa Comune per Matera” a sostegno del candidato sindaco Roberto Cifarelli



Raffaella Abbatecola, Bruno Capolupo, Pietro Cappiello, Angelo Cicorelli, William Cinnella, Alessandra detta Sandra Colucci, Marco Contini, Tatiana Digirolamo, Cosimo Damiano detto Mino Di Pede, Antonio Fazzino, Rosa Festa, Bruno Fortunato, Giovanni Loporcaro, Angela Avrelia Marinaro, Annamaria Molinese, Lindo Monaco, Giovanni Oliva, Antonella Palumbo, Silvana Porcari, Bruna Rubino, Domenico Schiavo, Andrea Scorca, Claudio Vicenti.



Lista “Progetto Comune Matera” a sostegno del candidato sindaco Enzo Santochirico

Marilena Domenica Antonicelli, Marina Bianchi, Vita Maria Capolupo, Giulia Cifarelli, Mario Cotrufo, Felice Cuscianna, Ulisse De Blasiis, Gerardo Giovanni De Rosa, Vincenzo Gabriele, Antonietta Iacovone, Daniela Lupi, Domenico detto Mimmo Mazzilli, Nicola Monaco, Mario Montemurro, Antonio Morelli, Giovanni Musca, Palma Nitti, Vincenzo Paternoster, Vito Paolicelli, Patrizia Perrone, Genoveffa Porcari, Nunzia Rinaldelli, Marina Rizzi, Francesco Saluzzi, Antonio Santamarina, Bruno Scarabaggio, Emilia Venezia, Mariacristina Visaggi, Sofia Rega, Claudio Rubino, Nicola Fabrizio, Anna Maria D’Aria.