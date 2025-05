Due settimane al voto di Matera . Incontri, comizi e qualche big

Campagna elettorale nel vivo con la miriade di ”santini” diffusi in prevalenza via social,manifesti da affiggere in una decina di pannelli tra quartieri e borghi, le vele (mega manifesti) che girano tra rioni e borghi, incontri nei quartieri, con operatori economici, tavole rotonde organizzate da associazioni su temi specifici e un ”porta a porta” per avvicinare parenti e amici che a loro volta hanno candidato in casa o dietro l’uscio. Situazioni imbarazzanti…per candidati sindaci e consiglieri e pochi davvero con un ”pacchetto” di consensi fedeli che dovrebbe portarli nella sala consiliare Pier Paolo Pasolini di via Sallustio. E allora? I candidati sindaci Roberto Cifarelli, Antonio Nicoletti, Domenico Bennardi, Vincenzo Santochirico e Luca Prisco spingono, incoraggiano affinchè non si lasci nulla di intentato per far bella figura per il voto del 25 e 26 maggio. Cosa dicono i sondaggi ufficiosi? A saperlo… Ma gratta gratta il peso del voto disgiunto, che continua a circolare, propende per il ballottaggio. Nomi? Anche qui la matematica non è un opinione, salvo sorprese. E allora? Sotto con la campagna elettorale e con l’arrivo di alcuni nomi nazionali. Due per il centrodestra : Maurizio Gasparri (Forza Italia) e Lorenzo Cesa ( Udc)per il candidato Antonio Nicoletti e uno Giuseppe Conte ( M5s) per Domenico Bernardi, sindaco uscente di Matera, per una candidatura di quel che resta dell’area di centrosinistra in Basilicata. Altri? Non di certo dal Pd che anche a Matera, dopo Potenza, è senza simboli ma con il consigliere regionale Roberto Cifarelli che guida la coalizione di Matera Democratica dopo aver vinto- presentandosi a titolo personale- le primarie libere dei Giovani per Matera. Potrebbero arrivare leader di Psi, Verdi, +Europa, Volt e, naturalmente, per il centrodestra esponenti della Lega come Matteo Salvini o Giorgia Meloni. C’è tempo…Di seguito il calendario dei maggiori appuntamenti dei prossimi giorni.

SABATO 10 MAGGIO



Matera -ore 10.00- via Ugo La Malfa- iniziativa socialisti per Matera sul tema ‘’ Terminal bus urgenza e opportunità



Matera -ore 11.30- sede Forza Italia- conferenza stampa degli on. Maurizio Gasparri, Capogruppo di Forza Italia al Senato e dell’ On. Maurizio Casasco, Responsabile Dipartimento Economico di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco del centro destra Antonio Nicoletti

Matera-ore 18-00- edicola Piazza Matteotti- presentazione lista Matera democratica a sostegno del candidato sindaco Roberto Cifarelli (Matera democratica)

Matera -ore 18.00- rione Pini- incontro con i residenti del candidato sindaco Luca Prisco ( Democrazia materana)

Matera -ore 19.00- piazza Vittorio Veneto- comizio del candidato sindaco Vincenzo Santochirico ( Progetto Comune Matera)

Matera-ore 20.00- piazza Vittorio Veneto- comizio candidato sindaco Luca Prisco (Democrazia materana)

DOMENICA 11 MAGGIO



Matera- ore 11.30- Piazza Vittorio Veneto -comizio di apertura in vista delle Elezioni Amministrative del 25 e 26 maggio di Nicola Casino, leader della lista Matera 2030

GIOVEDI 15 MAGGIO



Matera – ore 17.00- Hotel San Domenico al Piano – incontro sulla legge 771/86 per il recupero e il riuso dei rioni Sassi . Interviene il segretario nazionale dell’Udc, nonché Presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato l’On. Lorenzo Cesa, il candidato Sindaco Antonio Nicoletti

VENERDI’ 16 MAGGIO



Matera -ore 18.00- Sala convegni camera di commercio- incontro sul tema ‘’ Matera? La proposta del manifesto per la buona politica’’- Intervengono gli ex sindaci di Matera Francesco Saverio Acito, Salvatore Adduce, Emilio Nicola Buccico e Raffaello De Ruggieri. Conclude l’ex parlamentare Vincenzo Viti

GIOVEDI 22 MAGGIO

Matera-ore 21.00- piazza Vittorio Veneto- comizio segretario M5s Giuseppe Conte