Due libri, Moro e Berlinguer e il capitolo aperto della Questione Morale

E’ inevitabile parlare di quel problema,sollevato quasi mezzo secolo fa, che sopravvive e si incancrenisce nella democrazia del BelPaese, favorito dai tanti colpi di spugna sulle norme giuridiche e dalle forzature Costituzionali, che puntano a disegni destabilizzanti. Aldo Moro ed Enrico Berlinguer sono stati protagonisti e vittime di una stagione della politica ,segnata dal terrorismo e dall’azione subdola, interessata, di forze straniere, che non volevano ”ovviamente” alcun dialogo, collaborazione e alcun ”compromesso storico” fra Dc e Pci. Due libri, che saranno presentati, domani, a Matera, martedì 18 giugno, alle 17.30, all’Hotel San Domenico al Piano. Sono destinati ad alimentare il dibattito, gli interrogativi e le tante mezze verità su due leader che hanno lasciato- per un verso o per l’altro- le cose a metà, con la fine della Prima Repubblica e con la questione morale, della corruzione che è cronaca politica e giudiziaria di oggi. I titoli dei libri so un programma nel programma. Si tratta de ”Il caso Moro” di Claudio Signorile e Simona Colarizzi e di ”Berlinguer deve morire” di Giovanni Fasanella e Corrado Incerti. Alla serata, promossa da Aldo Michele Radice, presidente dell’Associazione degli ex consiglieri regionali e parlamentari di Basilicata, parteciperanno gli autori Claudio Signorile e Giovanni Fasanella, che ne discuteranno con gli ex parlamentari Salvator Adduce, Filippo Bubbico, Nicola Buccico, Cosimo Latronico e Vincenzo Viti. Modererà gli interventi il giornalista Pasquale Doria.